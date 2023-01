Đội tuyển Việt Nam hòa không bàn thắng trên sân Indonesia

Đội tuyển Việt Nam nhập cuộc bình tĩnh tại Bung Karno, HLV Park Hang Seo đã cho các học trò chơi với tốc độ trung bình, tập trung vào việc kiểm soát bóng. HLV Shin Tae Yong dường như hiểu rõ sức mạnh tấn công của tuyển Việt Nam, nên dù Indonesia đang chơi trên sân nhà song ông chủ động cho học trò chơi với đội hình thấp, chủ động phòng thủ.

Trong nửa đầu hiệp một, tỷ lệ kiểm soát bóng của Việt Nam lên tới hơn 70% thời gian. Tuy nhiên, các đợt tấn công của Việt Nam quả thật không sắc nét, đặc biệt trong khoảng 1/3 cuối sân đối phương, trung phong Tiến Linh thường xuyên đói bóng. Vì vậy, đội tuyển Việt Nam không có được những pha bóng khiến khung thành của đối phương thực sự gặp sóng gió.

Đội tuyển Việt Nam (trang phục trắng) kiểm soát bóng áp đảo trong hiệp một (Ảnh: Tự Do).

Trong khoảng 15 phút cuối hiệp một, Indonesia bắt đầu dâng cao và thực hiện nhiều đợt tấn công nhanh với những đường chuyền dài vượt tuyến. Liên tiếp trong hai phút từ 36 tới 37, Văn Lâm có hai lần trổ tài cứu thua cho đội tuyển Việt Nam.

Sau giờ nghỉ, Indonesia dâng cao đội hình, tạo thế trận cân bằng với Việt Nam. Đội chủ nhà không dám đẩy cao đội hình tấn công mỗi khi có bóng, do đó sức ép lên hàng thủ của Việt Nam không quá lớn. Hai đội chơi giằng co, thậm chí không dứt điểm trong suốt nửa đầu hiệp hai.

Indonesia (trang phục đỏ) không dám bung toàn bộ sức lực tấn công trước Việt Nam (Ảnh: Tự Do).

Những sự điều chỉnh về nhân sự của HLV Park Hang Seo giúp cho lối chơi của Việt Nam ổn định hơn ở nửa cuối hiệp hai, tuy nhiên chiến lược gia người Hàn Quốc không thúc giục học trò chơi tấn công áp đặt. Indonesia cũng như vậy, vẫn là một thế trận ưu tiên cho phòng thủ, vì vậy trận đấu kết thúc không có bàn thắng.

Hai đội sẽ thi đấu trận bán kết lượt về tại Mỹ Đình vào ngày 9/1. Đội tuyển Việt Nam giành vé vào chung kết nếu thắng Indonesia, còn đội bóng xứ vạn đảo sẽ đi tiếp nếu thắng hoặc hòa có bàn thắng.

Tổng thống Indonesia yêu cầu đặc biệt tới đội nhà khi gặp tuyển Việt Nam

Tổng thống Indonesia, Joko Widodo đã yêu cầu đội nhà giành chiến thắng. Thông điệp trên được truyền đạt qua lời Bộ trưởng Bộ thể thao và Thanh Niên Indonesia, Menpora Zainudin Amali.

Ông cho biết: "Chúng tôi mong chờ chiến thắng trước đội tuyển Việt Nam. Đó cũng là mong muốn của Tổng thống Joko Widodo. Ông ấy giao nhiệm vụ cho tôi nhắn nhủ tới các cầu thủ. Tôi hy vọng chúng ta sẽ thi đấu tập trung, duy trì tinh thần đoàn kết. Không có cái tôi nào được phép xuất hiện trong sân bóng".

Tổng thống Indonesia, Joko Widodo yêu cầu đội nhà giành chiến thắng trước đội tuyển Việt Nam.

Bên cạnh đó, ông Menpora Zainudin Amali cũng yêu cầu cổ động viên Indonesia không được làm loạn. Ông nói thêm: "Hãy chứng tỏ chúng ta là chủ nhà hiếu khách. Điều đó cho thấy những người dân Indonesia lịch sự, tôn trọng những vị khách. Chúng ta sẽ cung cấp mọi hỗ trợ cần thiết cho họ.

Tôi yêu cầu các cổ động viên không gây náo loạn, khiêu khích đối thủ cũng như tôn trọng lực lượng an ninh. Các bạn hãy cứ theo dõi bóng đá một cách thoải mái và không làm náo loạn, khiến đội khách khó chịu. Indonesia luôn là quốc gia với những con người lịch sự, tôn trọng và sẽ không gây tổn hại vì hành động xấu xí của số ít cổ động viên quá khích".

Vì sao tuyển Việt Nam cần ghi nhiều bàn trên sân của Indonesia?

Luật bàn thắng sân khách đã không còn được áp dụng ở AFF Cup 2020, tuy nhiên luật này đã được sử dụng trở lại ở kỳ AFF Cup 2022. Tờ Skor của Indonesia cũng xác nhận điều này để cảnh báo đội nhà cố gắng giữ sạch lưới trước tuyển Việt Nam.

Trong phần thứ 4 điều lệ của AFF Cup 2022 về thể thức thi đấu cũng có ghi rõ về các điều luật được áp dụng ở bán kết. Cụ thể, điểm 13.4.1 của điều lệ có đề cập tới việc phân cặp bán kết tại AFF Cup 2022.

Tuyển Việt Nam tự tin đánh bại Indonesia ngay trên sân Bung Kano của đối thủ (Ảnh: Tiến Tuấn).

HLV Park nhắc nhở Đặng Văn Lâm trước trận gặp Indonesia

Sau những sai lầm suýt phải trả giá ở trận thắng Myanmar, thủ thành Đặng Văn Lâm được HLV Park Hang Seo yêu cầu phải chơi tập trung hơn trong trận gặp Indonesia vào 16h30 ngày 6/1.

Chiều 5/1, đội tuyển Việt Nam có buổi tập làm quen sân Gelora Bung Karno, chuẩn bị cho trận bán kết lượt đi AFF Cup 2022 gặp chủ nhà Indonesia.

Thông qua buổi tập duy nhất này, HLV Park Hang Seo sẽ có những đánh giá về tình trạng sức khỏe, khả năng tiếp thu về chiến thuật mới của các cầu thủ, trước khi lựa chọn đội hình chính phù hợp để đấu Indonesia.

Ở buổi tập này, trong khi các cầu thủ đang khởi động, HLV Park Hang Seo có cuộc trao đổi riêng khá lâu với thủ thành Đặng Văn Lâm. Gần như chắc chắn ông Park tiếp tục tin tưởng Văn Lâm ở vị trí gác đền đội tuyển Việt Nam, nhưng đã có những nhắc nhở với học trò.

HLV Shin Tae Yong: "Indonesia sẽ đánh bại Việt Nam tại Bung Karno"

"Indonesia đã có vòng bảng thi đấu tốt, chúng tôi sẽ tiếp tục duy trì phong độ đó ở lượt bán kết. Indonesia được thi đấu trên sân nhà vào ngày mai, chúng tôi tự tin sẽ thi đấu tốt để đánh bại Việt Nam", HLV Shin Tae Yong mở đầu buổi họp báo.

Đánh giá về đội tuyển Việt Nam, HLV Shin Tae Yong cho biết thêm: "Đội tuyển Việt Nam có hàng thủ mạnh và được tổ chức rất tốt. Tuy nhiên, các đội vào bán kết đều có những điểm mạnh, không riêng gì đội tuyển Việt Nam".

HLV Shin Tae Yong (Ảnh: PSSI)

HLV Park Hang Seo: "Tuyển Việt Nam chuẩn bị chu đáo thể lực và tinh thần"

"Chúng tôi đã sẵn sàng cho trận đấu ngày mai với sự chuẩn bị chu đáo cả thể lực và tinh thần. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để thi đấu", vị chiến lược gia người Hàn Quốc mở đầu buổi họp báo.

HLV Park Hang Seo (Ảnh: An An).

Vì lý do an ninh nên Cảnh sát Quốc gia Indonesia chỉ cho phép sân Bung Karno đón 70% khán giả (tương đương khoảng 5,6 vạn người). Đồng thời trận đấu bán kết lượt đi cũng được đẩy lên thi đấu vào 16h30, sớm hơn kế hoạch của ban tổ chức AFF Cup ba giờ.

Ở vòng bảng, Indonesia cũng thường xuyên phải thi đấu sớm vì lý do an ninh. HLV Park Hang Seo cho rằng lấy lý do an ninh để thay đổi giờ thi đấu là không được, ông nói:

"Ngày hôm qua chúng tôi không thể tập luyện do trời mưa, các cầu thủ phải tập trong khách sạn. Tôi biết rằng trận đấu ngày mai sẽ được đẩy lên đá vào lúc 16h30 vì lý do an ninh. Tuy nhiên tôi thấy không ổn, sắp tới Indonesia tổ chức giải U20 thế giới, cứ thay đổi giờ như thế này là không được, họ cần phải xem xét lại".