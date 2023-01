HLV Park Hang Seo: "Tuyển Việt Nam chuẩn bị chu đáo thể lực và tinh thần"

Đội tuyển Việt Nam tiến vào bán kết với tư cách đầu bảng B, thành tích gồm 3 trận thắng, 1 trận hòa, ghi 12 bàn và không để thủng lưới. Đối thủ của thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ là Indonesia, đội đứng nhì bảng A. Dưới triều đại của HLV Park Hang Seo, tuyển Việt Nam chưa từng thua Indonesia ở mọi cấp độ. Điều đó mang tới cho Việt Nam sự tự tin cao trong trận đấu sắp tới.

Ngày hôm qua (4/1), đội tuyển việt Nam đã di chuyển sang Indonesia vào buổi sáng. Buổi tập dự kiến vào buổi chiều không thể diễn ra do điều kiện thời tiết không tốt tại Jakarta. Dẫu vậy, HLV Park Hang Seo vẫn khẳng định đội tuyển Việt Nam đã sẵn sàng cho trận bán kết lượt đi.

HLV Park Hang Seo (Ảnh: An An).

"Chúng tôi đã sẵn sàng cho trận đấu ngày mai với sự chuẩn bị chu đáo cả thể lực và tinh thần. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để thi đấu", vị chiến lược gia người Hàn Quốc mở đầu buổi họp báo.

Vì lý do an ninh nên Cảnh sát Quốc gia Indonesia chỉ cho phép sân Bung Karno đón 70% khán giả (tương đương khoảng 5,6 vạn người). Đồng thời trận đấu bán kết lượt đi cũng được đẩy lên thi đấu vào 16h30, sớm hơn kế hoạch của ban tổ chức AFF Cup ba giờ.

Ở vòng bảng, Indonesia cũng thường xuyên phải thi đấu sớm vì lý do an ninh. HLV Park Hang Seo cho rằng lấy lý do an ninh để thay đổi giờ thi đấu là không được, ông nói:

"Ngày hôm qua chúng tôi không thể tập luyện do trời mưa, các cầu thủ phải tập trong khách sạn. Tôi biết rằng trận đấu ngày mai sẽ được đẩy lên đá vào lúc 16h30 vì lý do an ninh. Tuy nhiên tôi thấy không ổn, sắp tới Indonesia tổ chức giải U20 thế giới, cứ thay đổi giờ như thế này là không được, họ cần phải xem xét lại".

Indonesia "cài cắm" người thăm dò đội tuyển Việt Nam. Trong buổi họp báo, HLV Park Hang Seo hỏi một người Hàn Quốc có mặt trong phòng là ai, ban tổ chức cho biết đó là người phụ trách truyền thông của HLV Shin Tae Yong. Chiến lược người Hàn Quốc cũng không hài lòng với tổ phóng viên của Indonesia gây ồn ào trong buổi họp báo.

Tham gia họp báo cùng HLV Park Hang Seo, tiền đạo Phạm Tuấn Hải thể hiện quyết tâm cao của các cầu thủ Việt Nam, anh cho biết: "Ban huấn luyện đã chuẩn bị rất kỹ về thể lực, chiến thuật cho trận đấu ngày mai. Chúng tôi sẽ ra sân với nỗ lực hết mình để có được kết quả tốt nhất".

Do không có thêm câu hỏi nên buổi họp báo trước trận bán kết AFF Cup 2022 của HLV Park Hang Seo kết thúc chóng vánh.