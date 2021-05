Đội tuyển Việt Nam đón "tin vui" trước ngày tham dự vòng loại thứ 2 World Cup 2022

Ông Lê Hoài Anh, Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá Việt Nam cho biết: "Đây là khoảng thời gian vô cùng gian nan đối với bóng đá Việt Nam nhưng Honda vẫn sát cánh cùng chúng tôi. Điều này đã khẳng định niềm tin của Honda dành cho bóng đá Việt Nam là vô cùng mãnh liệt. Chúng tôi tin rằng đây sẽ là nguồn sức mạnh to lớn để chúng ta tiếp tục chinh phục những ước mơ vươn ra châu lục và thế giới".

Có thể thấy, bóng đá Việt Nam với những thành công liên tiếp những năm gần đây đã và đang nhận được sự quan tâm rất lớn của xã hội. Trong 2 năm qua, Honda Việt Nam cũng đóng góp một phần vào vinh quang của thể thao nước nhà trong vai trò là nhà tài trợ chính của các đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam, với những sự khích lệ và những phần thưởng cho các cầu thủ.

Đơn cử, trong năm 2019, Honda Việt Nam đã trao tặng phần thưởng là 29 xe Honda LEAD và 29 xe Honda WINNER cho các thành viên đội tuyển quốc gia nữ Việt Nam và đội tuyển U22 Việt Nam sau tấm huy chương vàng tại Sea Games 30.

Và ngay trước ngày lên đường sang UAE dự Vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á, đội tuyển Việt Nam tiếp tục nhận được sự ủng hộ khi Honda Việt Nam tiếp tục hợp tác cùng VFF, trở thành nhà tài trợ chính của các đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam giai đoạn 2021 - 2024.

Thông tin về bản hợp đồng tài trợ cho các đội tuyển quốc gia không được tiết lộ. Tuy nhiên, nhà tài trợ Honda sẽ có những chính sách ưu đãi, khen thưởng đặc biệt dành cho đội tuyển Việt Nam nhằm động viên, khích lệ các tuyển thủ trong giải đấu quan trọng sắp tới.

Có mặt tại thị trường Việt Nam kể từ năm 1996, HVN đã không ngừng phát triển và trở thành một trong những công ty dẫn đầu trong lĩnh vực sản xuất xe gắn máy và ô tô uy tín tại thị trường Việt Nam. Trong năm 2020 và 2021, HVN đã chứng kiến những tác động không nhỏ của đại dịch toàn cầu Covid-19 với những diễn biến phức tạp tại Việt Nam. Là một "công dân" của Việt Nam, bên cạnh việc tuân thủ các quy định và hướng dẫn phòng chống dịch của Chính phủ, nhằm đảm bảo môi trường làm việc an toàn và giữ vững cuộc sống ổn định cho công nhân viên cũng như duy trì hoạt động sản xuất kinh, chúng tôi đã chung tay cùng Chính phủ và có những hỗ trợ thiết thực để góp phần đẩy lùi dịch Covid-19. Qua đó, HVN mong muốn được chia sẻ và chung tay tạo thêm nhiều giá trị mới có ý nghĩa cho xã hội, đồng thời cam kết mang lại "cuộc sống tự do, an toàn và thoải mái", nhân rộng niềm vui của tất cả mọi người.