Đối thủ của tuyển Việt Nam thi đấu trên sân không có khán giả tại AFF Cup

Myanmar sẽ là 1 trong 4 đối thủ của đội tuyển Việt Nam tại bảng B giải vô địch bóng đá Đông Nam Á năm nay (diễn ra ngày 20/12/2022 - 16/1/2023). Theo thông báo mới nhất, Myanmar sẽ thi đấu trên sân không có khán giả tại AFF Cup.

Lý do được phía chủ nhà đưa ra là nhằm đảm bảo an ninh, an toàn cho các trận đấu mà họ tổ chức trên sân nhà.

Myanmar thông báo sẽ thi đấu trên sân không có khán giả tại AFF Cup 2022, vì lý do an toàn (Ảnh: Asean Football).

Tại AFF Cup 2022, Myanmar sẽ có 2 trận sân nhà gặp các đội Malaysia (ngày 21/12) và Lào (30/12). Xen kẽ với 2 trận đấu trên sân nhà, đoàn quân của HLV Antoine Hey (người Đức) sẽ có 2 trận làm khách trước Singapore vào ngày 24/12 và gặp tuyển Việt Nam (ngày 3/1/2023).

Các trận đấu trên sân nhà của Myanmar sẽ được tổ chức ở sân Thuwunna (Yangon - Myanmar), nhưng sân bóng này không mở cửa đón khán giả, chỉ có các lực lượng làm nhiệm (quan chức của giải đấu, quan chức trận đấu, cảnh sát, bảo vệ, nhà báo, y tế, các tình nguyện viên…) được vào bên trong sân.

Đây sẽ là bất lợi lớn đối với đội tuyển Myanmar, nhưng họ buộc phải tuân theo các chỉ dẫn an toàn từ các cơ quan chức năng.

Ngoài Myanmar, một đội bóng khác cũng sẽ đánh mất lợi thế đáng kể về khán giả tại AFF Cup năm nay, đó là Indonesia.

Trong khi đó, Indonesia sẽ không dùng sân bóng khổng lồ Gelora Bung Karno (ở Jakarta) làm sân nhà tại AFF Cup, do sân này đang sửa chữa phục vụ World Cup U20 năm 2023 (Ảnh: Getty).

Theo thông báo từ truyền thông xứ sở vạn đảo, Indonesia sẽ không sử dụng sân bóng khổng lồ Gelora Bung Karno (tại Jakarta) làm sân thi đấu tại giải vô địch bóng đá Đông Nam Á năm nay, do sân này đang sửa chữa phục vụ vòng chung kết World Cup U20 được tổ chức tại xứ sở vạn đảo năm 2023.

Bộ trưởng Bộ Thanh niên và Thể thao Indonesia Zainuddin Amali đã xác nhận thông tin nói trên. "Tất cả các sân vận động được đăng ký với FIFA, đã được FIFA xác nhận tổ chức World Cup U20 năm 2023, sẽ bắt đầu cải tạo từ tháng 11 năm nay", Ông Zainuddin Amali nói.

Không sử dụng sân Gelora Bung Karno, phía Indonesia vẫn chưa công bố chính thức sân nào sẽ là sân nhà của họ ở AFF Cup, nơi đội bóng xứ vạn đảo sẽ nằm ở bảng A cùng các đội Thái Lan, Philippines, Campuchia và đội thắng trong cặp đấu tranh vé vớt giữa Brunei gặp Timor Leste.

Gelora Bung Karno từng là sân bóng lớn nhất Đông Nam Á, cũng như từng là một trong những sân bóng lớn nhất thế giới.

Khi mới đi vào hoạt động hồi năm 1962, sân Gelora Bung Karno có sức chứa 120.000 người. Thậm chí, số khán giả kỷ lục từng được ghi nhận trên sân bóng này là 150.000 người (trận Persib Bandung gặp PSMS Medan tại giải vô địch Indonesia ngày 23/2/1985).

Sau vài lần sửa chữa, nâng cấp, sức chứa hiện tại của sân Gelora Bung Karno hiện là hơn 77.000 người, là sân bóng lớn thứ nhì tại Indonesia, sau sân vận động quốc gia Indonesia (cũng ở Jakarta) mới được khánh thành trong năm nay, có sức chứa 82.000 người.