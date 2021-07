Đội bóng Đông Nam Á nào sáng cửa dự giải U23 châu Á 2022?

Dân trí Sau khi AFC tiến hành bốc thăm vòng loại U23 châu Á 2022, nhiều đội tuyển Đông Nam Á rơi vào bảng đấu khó. U23 Việt Nam và U23 Thái Lan là hai đội sáng cửa nhất giành vé dự vòng chung kết.

Vòng chung kết (VCK) U23 châu Á 2022 sẽ diễn ra vào đầu năm 2022 tại Uzebekistan. Ngoài chủ nhà Uzbekistan chắc chắn có suất dự giải, các đội tuyển châu Á sẽ phải đá vòng loại để chọn 15 suất còn lại có mặt ở giải đấu.

Chiều 9/7, Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đã tiến hành bốc thăm chia 11 bảng đấu vòng loại, bao gồm 5 bảng đấu khu vực Đông Á và 6 bảng đấu khu vực Tây Á. Lượt trận vòng loại này sẽ diễn ra từ 23/10 đến 30/10/2021

11 đội đứng đầu các bảng đấu vòng loại sẽ giành vé chính thức dự VCK U23 châu Á 2022 tại Uzbekistan. 4/11 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất sẽ giành suất còn lại có mặt ở sân chơi này.

U23 Thái Lan gây tiếng vang lớn khi vào tứ kết giải U23 châu Á 2020 trên sân nhà.

Do 11 bảng đấu vòng loại U23 châu Á xuất hiện bảng đấu 3 đội và bảng đấu 4 đội nên khi so thành tích của các đội nhì bảng, kết quả với đội cuối bảng không được tính. Đây là cũng là cách tính điểm tại vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á, do CHDCND Triều Tiên rút lui khỏi bảng đấu của mình.

11 đội tuyển U23 Đông Nam Á đều góp mặt tại vòng loại năm nay và chia đều ở 5 bảng theo khu vực Đông Á. Cơ hội đi tiếp của U23 Campuchia ở bảng K là gần như không có, khi họ nằm ở bảng đấu 3 đội cùng Nhật Bản và CHDCND Triều Tiên.

Ba đội bóng U23 Singapore, U23 Timor Leste và U23 Philippines nằm cùng bảng H với U23 Hàn Quốc. Đội bóng xứ kim chi nhiều khả năng sẽ toàn thắng cả 3 trận và cơ hội để các đại diện Đông Nam Á đạt thành tích cao trong nhóm nhì bảng cũng rất thấp.

Cơ hội của U23 Indonesia và U23 Brunei ở bảng G cũng rất mờ mịt, khi bảng đấu của họ có sự góp mặt của U23 Australia và U23 Trung Quốc. Hai ông lớn của châu lục này thậm chí còn đặt mục tiêu thắng đậm các trận còn lại để cạnh tranh ngôi đầu bảng.

U23 Việt Nam đã ba lần liên tiếp dự VCK U23 châu Á gần đây nhất, trong đó có danh hiệu á quân năm 2018.

Bảng J nhiều khả năng sẽ chứng kiến đại diện Đông Nam Á dự VCK U23 châu Á 2020, khi U23 Thái Lan, U23 Malaysia cùng bảng với U23 Lào, U23 Mông Cổ. Thậm chí nếu đạt thành tích tốt với nhóm dưới, hai đại diện Đông Nam Á có thể cùng dắt tay trong có mặt tại Uzbekistan năm nay.

Cuối cùng ở bảng I, U23 Việt Nam được đánh giá sẽ giành ngôi đầu bảng khi nằm cùng bảng với U23 Myanmar, U23 Hong Kong (Trung Quốc) và U23 Đài Loan (Trung Quốc).

U23 Myanmar được coi là đối thủ khó khăn nhất với đoàn quân HLV Park Hang Seo, nhưng đẳng cấp hai bên vẫn khá xa nếu so vào thành tích tại SEA Games những năm gần đây. Thậm chí U23 Myanmar kể cả xếp thứ hai bảng I cũng khó cạnh tranh được 4/11 suất nhì bảng đi tiếp, bởi họ không dễ thắng đậm một trong hai đối thủ còn lại.

Nhìn vào tương quan các bảng đấu, U23 Việt Nam và U23 Thái Lan, U23 Malaysia là những đại diện Đông Nam Á sáng cửa giành vé đi tiếp. Đây là cũng là ba đội bóng góp mặt ở ba giải U23 châu Á gần đây nhất.

Năm 2016, U23 Việt Nam và U23 Thái Lan bị loại ở vòng bảng. Năm 2018, U23 Việt Nam giành ngôi á quân, U23 Malaysia vào tứ kết còn U23 Thái Lan bị loại ở vòng bảng. Còn vào năm 2020, U23 Việt Nam bị loại ở vòng bảng còn U23 Thái Lan dừng bước tại tứ kết.

Thùy Anh