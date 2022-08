Đoàn thể thao Việt Nam "mở hàng" HCV tại ASEAN Para Games 2022

Ngày 31/7, ASEAN Para Games lần thứ 11- 2022 chính thức khai mạc trên SVĐ chính Manahan ở thành phố Solo, Indonesia. Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam dự tranh ở 8 môn của Đại hội, phấn đấu giành 35-40 HCV.

Nước chủ nhà Indonesia thực hiện đầy đủ các nghi lễ, nghi thức một buổi lễ khai mạc Đại hội thể thao của khu vực trong lễ khai mạc ASEAN Para Games 2022.

Trong lễ khai mạc, vận động viên (VĐV) cử tạ Lê Văn Công đã vinh dự được giao nhiệm vụ cầm cờ cho Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam.

Lê Văn Công cũng là VĐV được đánh giá cao nhất ở đoàn thể thao Việt Nam. Đô cử 38 tuổi không giấu nổi tâm trạng hào hứng, chờ đón ngày lên sàn thi đấu tại đấu trường khu vực, đồng thời cho biết bản thân rất tự tin về khả năng bảo vệ tấm HCV từng giành được ở 5 kỳ Đại hội trước.

Đô cử Lê Văn Công.

Sáng 1/8, Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam bước vào ngày thi đấu chính thức tại ASEAN Para Games 11 ở các môn bắn cung, cử tạ và bơi. Trong đó, hai môn cử tạ và bơi diễn ra nhiều nội dung chung kết của các VĐV nổi bật của Việt Nam tham dự.

Ngay trong phần thi đầu tiên, VĐV Võ Huỳnh Anh Khoa (Hạng thương tật S8) đã "mở hàng" cho đoàn thể thao khuyết tật Việt Nam khi mang về tấm HCV ở nội dung 400m bơi tự do nam, với thành tích 5 phút 29 giây 35.

Cũng trong sáng ngày 1/8, ở nội dung 400m hạng thương tật S8 nữ, Lê Thị Dung mang về tấm HCV với thời gian 5 phút 59 giây 87, phá sâu kỷ lục của VĐV Thái Lan (7 phút 24 giây 10). Ngoài ra, Trần Quốc Phi mang thêm về tấm HCV cho Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam ở nội dung bơi ếch 100m, hạng thương tật SB13.

Bơi lội Việt Nam có tấm HCV đầu tiên tại Đại hội.

Theo đăng ký, ở môn bơi, Việt Nam sẽ tranh tài ở các nội dung chung kết 400m tự do nam-nữ, 100m ếch nam/nữ, 100m tự do nam/nữ, 50m ngửa nam/nữ, tiếp sức 4 x 100m tự do nam, tiếp sức 4x100 nam hỗn hợp với sự góp mặt của Võ Huỳnh Anh Khoa, Hồ Văn Đào, Đặng Văn Công, Lê Thị Dung, Hoàng Thị Mỹ Lệ....

Ở bộ môn cử tạ, các VĐV Đặng Thị Linh Phương (50kg), Châu Hoàng Tuyết Loan (55kg), Nguyễn Thị Thanh Thúy (61kg) sẽ tham gia thi đấu chung kết ở các hạng cân của nữ gồm 50kg, 55kg, 61kg.

Được tổ chức từ ngày 30/7 đến ngày 6/8 tại thành phố Surakarta, tỉnh Trung Java của Indonesia, ASEAN Para Games 11 gồm có 14 môn thể thao với 907 nội dung tranh tài, quy tụ 1.648 vận động viên.

Các nội dung thi đấu tại Đại hội được tổ chức ở 3 địa điểm gồm thành phố Surakarta, huyện Karanganyar và thành phố Semarang.

Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam với 153 thành viên, trong đó có 120 VĐV, tham gia tranh tài ở 8/14 môn (gồm điền kinh, bơi, cử tạ, cầu lông, bóng bàn, cờ vua, judo, bắn cung) và phấn đấu góp mặt trong nhóm dẫn đầu Đại hội với chỉ tiêu thành tích đề ra là 35-40 HCV.