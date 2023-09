Djokovic vững vàng ở "đỉnh" ATP, Medvedev gây áp lực lên Alcaraz

Sau khi đánh bại Daniil Medvedev ở chung kết US Open 2023 sáng 11/9, Novak Djokovic đã có danh hiệu Grand Slam thứ 24 trong sự nghiệp, bỏ xa các đại kình địch một thời Rafael Nadal (22) và Roger Federer (20).

Tay vợt người Serbia trải qua năm 2023 thành công khi vào đến 4 trận chung kết Grand Slam và chỉ thua duy nhất trước Alcaraz ở Wimbledon. Năm 2021, Nole cũng giành 3 Grand Slam và thua Medvedev ở chung kết US Open.

Djokovic thống trị quần vợt thế giới sau chức vô địch US Open 2023 (Ảnh: AP).

Theo bảng xếp hạng ATP công bố ngày 11/9, Djokovic đánh dấu lần thứ 10 quay lại ngôi số một thế giới, đây cũng là tuần thứ 390 tay vợt người Serbia giữ "đỉnh" bảng xếp hạng quần vợt đơn nam thế giới.

Kỷ lục trước đây thuộc về Roger Federer với 310 tuần, nhưng hiện tại Nole đã vượt đồng nghiệp người Thụy Sĩ khoảng cách rất xa. Rafael Nadal không thể dự US Open 2023, do đó bị trừ 180 điểm, rơi 100 bậc, tụt xuống hạng 239 thế giới.

Carlos Alcaraz vẫn đứng thứ hai ATP với 8,535 điểm nhưng vị trí của tay vợt người Tây Ban Nha đang bị lung lay dữ dội. Với ngôi á quân US Open 2023, Daniil Medvedev đã có được 7,280 điểm và ngôi sao người Nga có thể thế chỗ Alcaraz nếu chơi tốt ở các giải đấu sắp tới.

Dù bị loại sớm ở US Open 2023, Holger Rune (Đan Mạch) vẫn giữ được vị trí thứ 4 với 4,710 điểm. Casper Ruud (Na Uy) tụt xuống thứ 9 ATP với 3,560 điểm do thi đấu không thành công tại New York (Mỹ) vừa qua.

Andrey Rublev (Nga) vươn lên thứ 6 ATP với 4,515 điểm nhờ việc góp mặt tại tứ kết US Open 2023. Stefanos Tsitsipas (Hy Lạp) vẫn giữ được vị trí thứ 5 thế giới với 4,615 điểm.