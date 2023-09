Báo giới quốc tế ca ngợi chức vô địch Grand Slam thứ 24 của Djokovic

Chuyên trang quần vợt số một thế giới Tennis World tin rằng sự thống trị của Djokovic sẽ còn kéo dài thêm nữa: "Djokovic có đủ cơ sở để hướng về Grand Slam thứ 25, vượt qua huyền thoại nữ người Australia Margaret Court để một mình thống trị làng quần vợt thế giới".

Báo giới quốc tế ca ngợi Djokovic sau khi tay vợt người Serbia vô địch US Open 2023 (Ảnh: AP).

Trang chủ Hiệp hội quần vợt nam quốc tế (ATP) đăng tải bài viết chúc mừng chiến thắng của Djokovic và bình luận: "Thật đáng kinh ngạc khi ở tuổi 36, Djokovic vẫn có thể giành chiến thắng 3-0 ở 6 trong 7 trận đấu của mình tại New York.

Chúng ta đang nói về Djokovic, một trong những tay vợt vĩ đại nhất lịch sử, người đang sở hữu 24 Grand Slam trong sự nghiệp".

Tờ Daily Mail (Anh) giật tít: "Novak Djokovic giành Grand Slam thứ 24 đáng kinh ngạc sau khi đánh bại Daniil Medvedev trong trận đấu căng thẳng". Trong bài viết này, tác giả Mike Dickson (người trực tiếp tác nghiệp tại New York) đánh giá rằng chiến thắng của Nole là hoàn hảo, dựa trên thành tích toàn bộ giải đấu.

Báo giới Tây Ban Nha quan tâm đặc biệt đến US Open 2023. Tờ AS ở thủ đô Madrid nhận xét: "Djokovic đã có 24 Grand Slam thực sự ấn tượng trong sự nghiệp, anh ấy đã có giải đấu hoàn hảo khi vượt qua mọi đối thủ trên con đường vô địch US Open.

Daniil Medvedev đã không thể tái lập kết quả ở chung kết US Open 2021, nhưng ngôi sao người Nga đã có một giải đấu ấn tượng với ngôi á quân, đặc biệt là trận thắng Alcaraz ở bán kết".

Nole vào đến cả 4 trận chung kết Grand Slam trong năm 2023 (Ảnh: AP).

Tờ báo thể thao khác của thủ đô Madrid là Marca bình luận: "Djokovic dễ dàng thắng 3-0 Medvedev mà không gặp quá nhiều khó khăn. Tay vợt người Nga đã không thể gây khó khăn cho Nole như Alcaraz từng làm ở chung kết Wimbledon".

Tờ Mundo Deportivo (Tây Ban Nha) thán phục kỷ lục của tay vợt người Serbia: "Djokovic đã có lần thứ 4 vô địch 3/4 Grand Slam trong một năm. 24 danh hiệu Grand Slam trong sự nghiệp của Djokovic là kỳ tích không ai có thể vượt qua. Nadal có 22 Grand Slam, nhưng gần như không còn cơ hội bám đuổi Djokovic".

Ở trận chung kết với Daniil Medvedev sáng 11/9 tại Flushing Meadows (New York, Mỹ), Djokovic chỉ thực sự gặp khó khăn đôi chút ở set 2, nhưng bản lĩnh của tay vợt số một thế giới giúp Djokovic chiến thắng 7-6 ở set đấu này. Ở set 1 và set 3, Djokovic đều hạ đối thủ người Nga 6-3 để vô địch US Open 2023.

Trong 24 danh hiệu Grand Slam của mình, Djokovic có 10 lần vô địch Australian Open (2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019, 2020, 2021, 2023), 3 lần đăng quang ở Roland Garros (2016, 2021, 2023), 7 lần lên ngôi ở Wimbledon (2011, 2014, 2015, 2018, 2019, 2021, 2022) cùng 4 chức vô địch US Open (2011, 2015, 2018, 2023).