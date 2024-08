Djokovic dự giải pickleball trước thềm US Open 2024

Cả Novak Djokovic và Jannik Sinner được xác nhận sẽ tham dự giải pickleball giao hữu có tên gọi "The Head NYC Mash Up" tại Mỹ.

Giải đấu này còn có sự góp mặt của tay vợt nữ hạng 9 WTA Barbora Krejcikova cùng ngôi sao pickleball Callie Jo Smith, người từng đoạt 11 danh hiệu và được xem là một trong những ngôi sao hàng đầu của pickleball thế giới. Theo kế hoạch, giải đấu diễn ra vào ngày 22/8, vài ngày trước thời điểm US Open 2024 khởi tranh (từ ngày 26/8 đến 8/9).

Djokovic sẽ tham dự giải pickleball diễn ra tại Mỹ ngày 22/8 (Ảnh: Getty).

US Open 2024 diễn ra tại New York (Mỹ) với quỹ thưởng 75 triệu USD, tăng 15% so với giải năm ngoái. Nhà vô địch đơn nam và đơn nữ sẽ nhận 3,6 triệu USD, cao hơn 20% so với mức 3 triệu USD năm 2023.

Các tay vợt á quân ở nội dung đơn nam và đơn nữ cũng nhận tới 1,8 triệu USD, bằng mức Novak Djokovic và Samantha Stosur từng lĩnh khi vô địch đơn nam và đơn nữ năm 2011. Djokovic đang là đương kim vô địch đơn nam còn Coco Gauff vô địch đơn nữ năm ngoái.

Trước thềm US Open 2024, Djokovic muốn ATP xem xét sử dụng công nghệ VAR để tránh những tranh cãi liên quan đến trọng tài: "Thật đáng xấu hổ khi chúng ta không có công nghệ video hỗ trợ trọng tài kiểm tra tình huống trên sân. Chúng ta cũng không có luật cho phép trọng tài thay đổi quyết định ban đầu.

Sau khi giành HCV Olympic 2024, Djokovic quyết tâm bảo vệ chức vô địch US Open (Ảnh: Getty).

Những ai xem truyền hình đều thấy điều gì đã xảy ra khi quay chậm, nhưng các tay vợt trên sân chẳng được biết thực hư ra sao, còn trọng tài phải chịu điều tiếng cho những quyết định họ đưa ra ban đầu mà không được thay đổi. Chúng ta sống trong thế kỷ 21 với công nghệ tiên tiến và mọi quyết định đưa ra cần phải chính xác".

Vòng 3 Cincinnati Open 2024 xuất hiện trận đấu gây tranh cãi, Jack Draper được tính điểm quyết định, mặc dù sau khi giao bóng tay vợt người Anh đã có pha để bóng chạm vợt rồi chạm xuống đất và nảy sang phần sân của Felix Auger-Aliassime.

Trọng tài người Anh Greg Allensworth tính điểm cho Draper và trận đấu kết thúc với tỷ số 5-7, 6-4, 6-4 nghiêng về tay vợt người Anh. Auger-Aliassime khiếu nại không thành công và chấp nhận thất bại.

Hiện tại, các giải quần vợt hàng đầu thế giới mới chỉ có công nghệ "mắt diều hâu" để xác định điểm bóng rơi và mỗi tay vợt được 3 quyền khiếu nại mỗi set.