Djokovic có thể tránh được Sinner, Alcaraz ở tứ kết Wimbledon 2025

Ngôi sao người Serbia chưa có được danh hiệu ATP kể từ tháng 11/2023 và khao khát hướng đến Grand Slam thứ 25 trong sự nghiệp. Djokovic đã thi đấu đầy nỗ lực, nhưng anh phải dừng bước trước Jannik Sinner ở bán kết Roland Garros 2025.

Trước thềm Wimbledon 2025, Djokovic đặt khá nhiều kỳ vọng dù anh đã bước sang tuổi 38. Với việc cần phân phối sức cho các trận đấu quan trọng, Nole cần vươn lên vị trí thứ 4 thế giới, đồng nghĩa việc được xếp hạng hạt giống số 4 ở Wimbledon 2025.

Djokovic và Draper cạnh tranh cho vị trí hạt giống số 4 trước thềm Wimbledon 2025 (Ảnh: Reuters).

Cuộc đua giành vị trí hạt giống số 4 tại Wimbledon 2025 hứa hẹn căng thẳng giữa Novak Djokovic và Jack Draper, trong bối cảnh các đối thủ cạnh tranh trực tiếp như Lorenzo Musetti, Tommy Paul liên tục gặp chấn thương.

Djokovic không phải bảo vệ điểm số ở các giải đấu trong tháng 6 và đang đứng thứ 5 với 4.630 điểm. Ngôi sao quần vợt số một nước Anh Jack Draper đứng thứ 4 với 4.800 điểm và có cơ hội tích lũy thêm điểm số tại Queen's Club 2025 sắp tới.

Việc được xếp hạt giống số 4 mang ý nghĩa vô cùng quan trọng với Djokovic, khi anh tránh được các đối thủ mạnh như Sinner, Alcaraz, Zverev ở vòng tứ kết. Nếu chạm trán ba ngôi sao hàng đầu thế giới ở bán kết, Nole hoàn toàn có thể tính toán để phân phối sức ở các trận đấu trước đó.

Năm nay, tổng quỹ thưởng của Wimbledon là 53,5 triệu bảng, tăng 7% so với năm trước và gấp đôi so với 10 năm trước. Nhà vô địch đơn nam và đơn nữ sẽ nhận 3 triệu bảng, tăng 11,1% so với mức 2,7 triệu bảng của năm 2024.

Đây là mức thưởng cao nhất lịch sử giải đấu danh giá này tại Anh. Các tay vợt bị loại ngay vòng 1 cũng nhận được 66.000 bảng, tăng 10% so với năm ngoái.

Wimbledon 2025 không còn trọng tài biên, điều chưa từng xảy ra trong lịch sử 147 năm của giải đấu. Toàn bộ các quyết định đường bóng sẽ do hệ thống điện tử đảm nhiệm, với hơn 400 camera được lắp đặt khắp các sân thi đấu.