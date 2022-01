Điều kiện nào để đội nữ Việt Nam đi tiếp và dự World Cup?

Trong trận đấu tối qua, đội nữ Việt Nam đã hứng chịu thất bại với tỷ số 0-3 trước đội nữ Nhật Bản. Như vậy, sau hai lượt đấu, đội bóng của HLV Mai Đức Chung vẫn chưa giành được điểm nào khi thua cả Nhật Bản và Hàn Quốc.

Mặc dù thua Nhật Bản nhưng cơ hội đi tiếp của nữ Việt Nam là rất lớn.

Mặc dù vậy, ở thời điểm này, đội nữ Việt Nam đang có hiệu số bàn thắng bại tốt hơn nữ Myanmar (-6 vs -7). Do đó, chúng ta tạm xếp thứ 3 ở bảng C và có được lợi thế lớn trong cuộc đua giành vị trí thứ 3 bảng này.

Cần nói thêm rằng, 2/3 đội bóng xếp thứ 3 xuất sắc nhất ở giai đoạn vòng bảng sẽ giành quyền lọt vào tứ kết. Chính vì vậy, cửa đi tiếp của đội nữ Việt Nam đang rộng mở.

Trong đó, điều kiện quan trọng nhất là việc đội nữ Việt Nam không được phép thua nữ Myanmar trong lượt đấu cuối cùng. Chỉ cần giành ít nhất 1 điểm trong trận đấu ấy, nữ Việt Nam sẽ giành vị trí thứ 3 ở bảng C.

Nếu đáp ứng điều kiện này, đội nữ Việt Nam sẽ so thành tích với các đội thứ 3 ở hai bảng A và B để tìm ra hai đội đi tiếp. Trong đó, kết quả đối đầu với đội bóng cuối bảng sẽ không được xét tới do chủ nhà Ấn Độ bỏ giải vì quá nhiều thành viên mắc Covid-19.

Tuy nhiên, chính việc Ấn Độ rút lui lại tạo điều kiện cho đội nữ Việt Nam có nhiều cơ hội đi tiếp hơn. Bởi lẽ, khi ấy, đội nữ Iran sẽ được đôn lên vị trí thứ 3. Gần như chắc chắn, đại diện của Tây Á sẽ có vị trí này. Thực lực của họ quá yếu và khó cạnh tranh với nữ Đài Loan (Trung Quốc) ở lượt đấu cuối.

Lúc này, nữ Iran chưa có được điểm nào. Hiệu số bàn thắng bại của họ là -7. Đặt giả sử họ thua nữ Đài Loan (Trung Quốc) ở lượt đấu cuối thì chắc chắn sẽ xếp dưới nữ Việt Nam (trong trường hợp chúng ta xếp vị trí thứ 3 bảng C). Khả năng này rất dễ xảy ra khi trình độ của nữ Iran và nữ Đài Loan (Trung Quốc) chênh lệch khá lớn.

Đội nữ Việt Nam chỉ cần giành ít nhất 1 điểm trước nữ Myanmar và chờ đợi nữ Iran thua nữ Đài Loan (Trung Quốc).

Tuy nhiên, trong trường hợp nữ Iran hòa nữ Đài Loan (Trung Quốc), khả năng bị loại của nữ Việt Nam là khá cao. Bởi lẽ, khi ấy, đội bóng của HLV Mai Đức Chung không có điểm nào khi xét vị trí thứ 3 xuất sắc nhất. Về hiệu số, chúng ta cũng khó cạnh tranh với Philippines hoặc Thái Lan ở bảng B.

Một khả năng khác để nữ Việt Nam đi tiếp là nữ Thái Lan thua nữ Australia từ 6 bàn trở lên và Indonesia xếp cuối bảng B. Khi ấy, chiến thắng 4-0 của nữ Thái Lan trước nữ Indonesia không được tính. Ở lượt đấu đầu tiên, nữ Thái Lan đã thua 0-1 trước nữ Philippines. Vì vậy, chỉ khi đội bóng này thua nữ Australia với 6 bàn trở lên (tức có hiệu số bàn thắng bại từ -7 trở lên) thì mới xếp dưới nữ Việt Nam.

Tóm lại, nhiệm vụ của nữ Việt Nam ở lượt đấu cuối cùng là không thua trước nữ Myanmar và chờ đợi nữ Đài Loan (Trung Quốc) thắng nữ Iran hoặc nữ Thái Lan thua nữ Australia từ 6 bàn trở lên. Nhìn chung, cánh cửa đi tiếp đang mở rộng trước mặt đội bóng của HLV Mai Đức Chung.

Nếu vào tứ kết giải đấu, đội nữ Việt Nam có cơ hội tham dự World Cup bóng đá nữ 2023. Do Australia (và New Zealand) là chủ nhà của giải World Cup nên châu Á sẽ có 6 suất tham dự World Cup (tính cả Australia).

Do có tới 6 đội châu Á được dự World Cup nên cơ hội làm nên lịch sử vẫn đang ở trước mắt nữ Việt Nam.

Trong trường hợp nữ Australia lọt vào bán kết thì suất còn lại sẽ được dành lại cho các đội thua ở tứ kết. Khi ấy, 4 đội bóng thua ở tứ kết sẽ đá play-off để tìm ra hai tấm vé đi tiếp. Điều này khác với mọi năm khi chỉ có 1 suất tham dự World Cup thông qua vòng play-off của các đội thua ở tứ kết.

Nhiều khả năng, nữ Việt Nam (nếu vào tứ kết) sẽ đụng độ với nữ Thái Lan, nữ Philippines, nữ Đài Loan (Trung Quốc) để tranh 2/4 suất dự World Cup. Bởi lẽ, trình độ của các đội nữ Trung Quốc, nữ Hàn Quốc, nữ Nhật Bản, nữ Australia vượt xa so với các đối thủ còn lại ở châu Á.

Trong quá khứ, đội nữ Việt Nam từng thất bại trước nữ Thái Lan ở trận play-off giành vé dự World Cup bóng đá nữ 2015 và lỡ cơ hội làm nên lịch sử. Trong khi đó, bóng đá nữ Thái Lan đã có 2 lần dự World Cup liên tiếp vào các năm 2015 và 2019.