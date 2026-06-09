Dembele nhắc nhở Mbappe trước thềm World Cup 2026

Tuyển Pháp vừa chứng tỏ sức mạnh của mình bằng chiến thắng 3-1 trước Bắc Ireland sáng 9/6. Tuy nhiên, tiền đạo số một của đội bóng này, Kylian Mbappe vừa trải qua hai trận giao hữu không như ý khi hoàn toàn "tịt ngòi".

Dù thi đấu trọn vẹn 90 phút và tung ra 6 cú dứt điểm, chân sút này vẫn không thể một lần làm rung lưới đối phương. Trước đó, trong trận thua 1-2 trước Bờ Biển Ngà, anh cũng gây thất vọng trong 45 phút có mặt trên sân.

HLV Didier Deschamps đặt kỳ vọng lớn vào Mbappe tại World Cup 2026 (Ảnh: Getty).

Trước thành tích đáng buồn của học trò, HLV Didier Deschamps lại tỏ ra cực kỳ bình thản. Nhà cầm quân 57 tuổi bật cười chia sẻ: "Mbappe nói với tôi rằng cậu ấy đang để dành bàn thắng khi tới nước Mỹ. Với tôi, điều đó hoàn toàn ổn".

Sự tự tin này của HLV Deschamps không phải không có cơ sở khi trong trận gặp Bắc Ireland, tuyển Pháp vẫn áp đảo hoàn toàn với 66% kiểm soát bóng và 23 cú dứt điểm. "Người hùng" bất ngờ gọi tên Michael Olise với cú hat trick hoàn hảo, giúp tuyển Pháp duy trì nhịp độ tấn công đáng sợ.

Sự chú ý đổ dồn vào Mbappe bao nhiêu, thì sự nể trọng dành cho Ousmane Dembele lại lớn bấy nhiêu. Theo tờ LEquipe, vị thế của chủ nhân Quả Bóng vàng 2025 tại tuyển Pháp đã chạm ngưỡng mới. Không chỉ là một ngôi sao tấn công đơn thuần, Dembele hiện là người có tầm ảnh hưởng lớn bậc nhất trong phòng thay đồ.

Anh thường xuyên có những cuộc trao đổi thẳng thắn với Mbappe về yêu cầu chiến thuật. "Đội trưởng cần tham gia phòng ngự nhiều hơn so với khi khoác áo CLB", đó là thông điệp mà Dembele gửi tới người đồng đội thân thiết.

Những lời góp ý này không xuất phát từ sự chỉ trích, mà từ tình bạn lâu năm và sự thấu hiểu tuyệt đối giữa hai ngôi sao. Mbappe thậm chí từng tâm sự rằng Dembele đóng góp cho tuyển Pháp nhiều hơn chính anh trong thời gian qua.

Sự thay đổi tầm vóc của Dembele được thể hiện ở chi tiết nhỏ nhưng đầy ý nghĩa. Trong bức ảnh chính thức của tuyển Pháp trước World Cup 2026, anh được xếp ngồi ngay bên phải HLV Deschamps, vị trí vốn trước đây thuộc về những thủ lĩnh kỳ cựu như Antoine Griezmann. Từ một cầu thủ đầy ngẫu hứng, Dembele giờ đây là tiếng nói của sự trưởng thành, một "thủ lĩnh tinh thần" không thể thay thế.

Mbappe và Dembele đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong đội hình tuyển Pháp (Ảnh: Getty).

Sự có mặt của Dembele mang đến bầu không khí khác biệt cho "Les Bleus". Những người trong cuộc khẳng định, một tập thể có Dembele và một tập thể thiếu anh là hai thái cực hoàn toàn trái ngược về tinh thần. Dembeble không chỉ kết nối các thành viên mà còn là người định hướng tư duy cho cả đội trong những vấn đề từ chuyên môn đến xã hội.

Dù vừa trải qua mùa giải dài hơi cùng PSG và bảo vệ thành công chức vô địch Champions League, Dembele vẫn từ chối kỳ nghỉ để tập trung toàn lực cho mục tiêu cao nhất. Với sức mạnh của Mbappe và kỹ thuật độc đáo của Dembele, tuyển Pháp đang sở hữu những mảnh ghép hoàn hảo để hướng đến ngôi vương của giải đấu trên đất Mỹ, Canada và Mexico.