Nghịch lý trớ trêu của Kylian Mbappe sau khi rời PSG

“Mbappe đang nghĩ gì lúc này?”, đó là dòng tiêu đề xuất hiện trên tờ Mundo Deportivo (Tây Ban Nha) vào sáng nay (31/5). Mbappe đã ghi dấu ấn nhất định ở Champions League mùa này khi thể hiện phong độ hủy diệt với 15 bàn thắng (nhận giải Vua phá lưới). Thế nhưng, mơ ước lớn nhất của tiền đạo người Pháp là chức vô địch Champions League vẫn là điều xa với.

Mbappe giành Vua phá lưới Champions League (Ảnh: Getty).

Trớ trêu thay, Paris Saint Germain (PSG) vừa bảo vệ thành công chức vô địch Champions League. Năm 2024, khi nhất quyết rời Paris, Mbappe tỏ rõ tham vọng muốn lên ngôi ở giải đấu số một châu Âu cấp CLB khi quyết định chuyển tới CLB vĩ đại nhất lịch sử là Real Madrid. Thời điểm ấy, PSG được xem là “gã trọc phú”, luôn vô duyên với danh hiệu lớn, kể cả khi sở hữu Mbappe, Messi, Neymar trong đội hình.

Thế nhưng, khi Mbappe vẫn miệt mài tìm kiếm chức vô địch Champions League cùng Real Madrid thì PSG lại vô địch hai lần liên tiếp. Câu hỏi đặt ra là sẽ ra sao nếu Mbappe tin tưởng HLV Luis Enrique và tiếp tục ở lại PSG? Không ai có thể trả lời được phép thử này.

Nhưng có một điều chắc chắn, PSG đoàn kết hơn kể từ sau khi Mbappe ra đi. Trên sân Puskas Arena đêm nay, CĐV PSG đã mang tấm biểu ngữ in hình một nhân vật không có mặt, ôm chiếc cúp Champions League. Đó là biểu tượng của PSG thời đại mới. Họ không phụ thuộc vào bất kỳ cá nhân nào, mà tổng hòa sức mạnh của cả tập thể.

Đó là một ý tưởng rất giống với tinh thần của những người lính ngự lâm, một người vì tất cả và tất cả vì một người. Sự đoàn kết được đẩy lên đỉnh điểm, tạo thành tập thể vô cùng gắn kết và khó bị đánh bại.

Sự ra đi của Mbappe giúp PSG trở thành tập thể đoàn kết hơn (Ảnh: Getty).

Tác giả Cristina Cubero bình luận: “Kể từ khi Mbappe sang Real Madrid, HLV Luis Enrique đã mỉm cười đầy nhẹ nhõm. Bởi lẽ, phòng thay đồ của PSG không còn cái tôi nào, không còn những lời chất vấn, không có sự phàn nàn, không có thị phi. Luis Enrique cần một nhóm người tin tưởng ông đến cùng, những người không đặt câu hỏi về chiến thuật hay quyết định. Những người sẵn sàng dẹp bỏ cái tôi cá nhân, cống hiến hết mình vì đội bóng và sánh bước cùng tập thể”.

Trên những đường phố Budapest đêm qua, những người hâm mộ PSG đã hô vang tên của Mbappe nhưng đó lại là những lời chửi rủa. Đó chính là cái kết mà Mbappe không hề mong muốn khi quyết định dứt áo PSG ra đi.

Tiền đạo sinh năm 1998 vẫn rất tốt ở phương diện cá nhân khi giành danh hiệu Vua phá lưới Champions League. Nhưng rõ ràng, đôi khi anh cần phải “cất” cái tôi quá lớn của mình, vì tập thể. Có lẽ, đây là bài học lớn của Mbappe trong bối cảnh World Cup 2026 sắp khởi tranh.