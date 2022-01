Đêm nay trao giải The Best 2021: Có hay không cú sốc?

Đến hẹn lại lên, vào lúc 01h00 đêm nay, FIFA sẽ trao giải The Best 2021. Lễ trao giải này diễn ra ở Zurich (Thụy Sỹ). Do ảnh hưởng của Covid-19 nên FIFA tiếp tục tổ chức buổi lễ theo hình thức trực tuyến như năm ngoái.

Ba đề cử nằm trong danh sách rút gọn giải The Best 2021.

Ba ứng cử viên lọt vào danh sách rút gọn giải thưởng này là Robert Lewandowski (Bayern Munich), Lionel Messi (PSG) và Mohamed Salah (Liverpool). Trước thềm lễ trao giải, Messi đang được nhận định là ứng cử viên sáng giá nhất giành danh hiệu này.

Siêu sao người Argentina đã trải qua một năm thành công khi cùng đội tuyển Argentina giành chức vô địch Copa America và giúp Barcelona giành cúp nhà Vua Tây Ban Nha. Với thành tích này, El Pulga đã nhận giải Quả bóng vàng của tạp chí France Football.

Tuy nhiên, Lewandowski sẽ là thách thức lớn và hứa hẹn sẽ tạo nên bất ngờ ở giải The Best. Trước đó, ở giải Quả bóng vàng, Lewandowski cũng là đối thủ cạnh tranh trực tiếp với Messi. Thành tích của chân sút người Ba Lan trong năm qua cũng khá tốt. Anh đã phá kỷ lục ghi bàn trong một mùa giải của huyền thoại Gerd Muller khi có 41 bàn ở Bundesliga mùa trước.

Bên cạnh đó, Lewandowski cũng là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất trong năm dương lịch 2021 với 43 bàn. Ở nửa đầu mùa giải này, tiền đạo sinh năm 1988 cũng thi đấu khá ấn tượng khi có 19 bàn ở Bundesliga.

Vào năm ngoái, Lewandowski là người đã được vinh danh ở giải The Best sau khi lỡ hẹn ở giải thưởng Quả bóng vàng (không tổ chức vì đại dịch Covid-19).

Sau khi giành giải Quả bóng vàng 2021, Messi có thể hoàn tất cú đúp danh hiệu cá nhân?

Người còn lại trong cuộc đua này là Mohamed Salah, cầu thủ đang có phong độ vô cùng ấn tượng trong màu áo Liverpool. Tiền đạo người Ai Cập đang dẫn đầu danh sách ghi bàn ở Premier League với 16 pha lập công.

Ngoài giải The Best dành cho nam cầu thủ xuất sắc nhất, FIFA còn 8 hạng mục trao giải khác như nữ cầu thủ xuất sắc nhất, HLV bóng đá nam xuất sắc nhất, HLV bóng đá nữ xuất sắc nhất, thủ môn nam xuất sắc nhất, thủ môn nữ xuất sắc nhất, bàn thắng đẹp nhất năm, giải CĐV và giải Fair-Play.

Ở hạng mục dành cho HLV xuất sắc nhất, ba HLV Pep Guardiola (Man City), Roberto Mancini (Italia) và Thomas Tuchel (Chelsea) đã lọt vào đề cử rút gọn.