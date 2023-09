Đánh bại Yemen, U23 Việt Nam giành vé dự giải U23 châu Á 2024

U23 Việt Nam bước vào cuộc so tài với U23 Yemen ở lượt trận thứ hai bảng C vòng loại U23 châu Á 2024 với sự thận trọng cao độ. Đó là lý do đoàn quân HLV Troussier khởi đầu chưa tốt và nhiều lần hàng thủ gặp sóng gió, rất may là thủ môn Văn Việt có hai pha cứu thua.

Bùi Vĩ Hào ghi bàn duy nhất giúp U23 Việt Nam chiến thắng (Ảnh: Minh Quân).

Nỗi buồn thất bại của U23 Yemen (Ảnh: Minh Quân).

Hành động đẹp của U23 Việt Nam với cầu thủ Yemen (Ảnh: Minh Quân).

Trong suốt trận đấu, U23 Việt Nam cầm bóng nhiều hơn nhưng các cơ hội không thật sự rõ ràng. Nhưng sự thay đổi người của HLV Troussier đã phát huy hiệu quả, phút 85 Khuất Văn Khang tạt bóng để Bùi Vỹ Hào đánh đầu chính xác, mang về chiến thắng 1-0 cho U23 Việt Nam.

Thầy trò HLV Troussier cầm chắc vé dự giải U23 châu Á 2024 (Ảnh: Minh Quân).

Toàn thắng cả 2 trận, U23 Việt Nam có được 6 điểm, Yemen đứng thứ hai với 3 điểm, còn cả U23 Singapore và U23 Guam mới chỉ có được 1 điểm. Do tỷ số đối đầu được tính đến đầu tiên, U23 Việt Nam chính thức giành ngôi đầu bảng C cùng tấm vé dự giải U23 châu Á 2024 tại Qatar.

Trận đấu với U23 Singapore ở lượt cuối cùng ngày 12/9 chỉ còn mang ý nghĩa thủ tục với đoàn quân HLV Troussier.

U23 Việt Nam thắng tưng bừng U23 Guam 3-0 ở trận mở màn bảng C vòng loại U23 châu Á 2024 (Ảnh: Minh Quân).

Thành phần của U23 Yemen chủ yếu đang thi đấu ở giải trong nước, trong khi giải quốc nội của quốc gia Tây Á này chất lượng không cao, do sự thiếu ổn định nói chung của tình hình trong nước.

Cầu thủ Yemen có thể sở hữu tố chất tốt hơn cầu thủ U23 Việt Nam. Nhưng về phong độ, về khâu tổ chức đội hình, kỷ luật chiến thuật, chưa chắc họ hơn chúng ta.

Bên cạnh đó, sự nhỉnh hơn về mặt tố chất của cầu thủ Yemen so với cầu thủ U23 Việt Nam hiện nay chủ yếu xuất phát từ chỗ HLV Troussier lựa chọn khá nhiều cầu thủ có thể hình không tốt, nhất là ở các vị trí thuộc hàng phòng ngự, vốn luôn được các HLV khác chú trọng về mặt hình thể.

Nếu xét về mặt thể hình của các cầu thủ Việt Nam nói chung, ở các lứa khác, cầu thủ Việt Nam bây giờ không kém một số đội bóng Tây Á, trong đó có Yemen.

Vấn đề chính của U23 Việt Nam trong trận đấu sắp diễn ra với Yemen vẫn chỉ là chúng ta thể hiện như thế nào. Hàng thủ của đội bóng trong tay HLV Troussier có giữ được sự chắc chắn? Hàng tấn công có chơi đa dạng hay không? Đó sẽ là những câu hỏi cần lời giải.

Bản thân HLV Philippe Troussier cũng đã thừa nhận ông vẫn có điều chưa hài lòng về U23 Việt Nam sau trận ra quân thắng Guam đến 6-0. Các học trò của HLV Troussier vẫn có điểm cần cải thiện, để thi đấu hiệu quả hơn trong trận thứ hai của toàn đội tại vòng loại U23 châu Á.

Dĩ nhiên, các chân sút của U23 Việt Nam cần tận dụng cơ hội tốt hơn, bởi chúng ta sẽ không có quá nhiều cơ hội dứt điểm trong thế trống trải như từng diễn ra trong trận đấu với Guam.

Ngược xuống tuyến dưới, các hậu vệ U23 Việt Nam cần có sự bọc lót cho nhau tốt hơn. Cầu thủ Yemen có tốc độ tốt hơn so với cầu thủ Guam, nên nếu các hậu vệ của chúng ta bọc lót không tốt, U23 Việt Nam có thể phải đối diện với những tình huống sóng gió từ phía đối phương.

Tin rằng nếu U23 Việt Nam thi đấu đúng phong độ, đoàn quân của HLV Philippe Troussier đủ sức đánh bại U23 Yemen.