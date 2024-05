Dàn phó tướng "khủng" của HLV Kim Sang Sik ở tuyển Việt Nam lộ diện

Kể từ khi ra mắt đội tuyển Việt Nam, HLV Kim Sang Sik mới chọn được một trợ lý người Hàn Quốc là Choi Won Kwon. Trong thời gian qua, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã gấp rút tìm kiếm trợ lý khác cho tân HLV người Hàn Quốc.

HLV thể lực Sang Wuk An được chọn là ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam (Ảnh: Joenbuk).

Danh tính từng thành viên trợ giúp HLV Kim Sang Sik trong Ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam dần lộ diện. Đầu tiên là HLV thể lực người Hàn Quốc, Sang Wuk An. Ông từng học chuyên ngành khoa học thể thao và làm việc tại đội bóng Đại học Cardiff của Xứ Wales.

Sau đó, ông Sang Wuk An trở về nước làm việc ở các CLB hàng đầu Hàn Quốc là FC Seoul và Jeonbuk Hyundai Motors. Đây là những đội bóng cũ của HLV Kim Sang Sik. Do đó, có thể nói, trợ lý Sang Wuk An có mối quan hệ khá thân tình với tân HLV trưởng đội tuyển Việt Nam.

Người hâm mộ kỳ vọng với những gì học được ở Xứ Wales, cộng với kinh nghiệm làm việc ở Hàn Quốc, ông Sang Wuk An sẽ cải thiện thể lực của đội tuyển Việt Nam. Dưới thời HLV Park Hang Seo, thể lực của đội bóng khá tốt.

Ngoài ra, VFF cũng bổ nhiệm ông Đỗ Anh Văn làm trợ lý ngôn ngữ cho HLV Kim Sang Sik ở đội tuyển Việt Nam. Ông Đỗ Anh Văn từng theo học chuyên ngành bóng đá ở Đại học Honam Hàn Quốc nên có kinh nghiệm nhất định. Hồi tháng 3/2023, vị trợ lý này được thuê làm phiên dịch cho Văn Toàn trong thời gian thi đấu ở CLB Seoul E-Land tại giải hạng 2 Hàn Quốc.

Trợ lý ngôn ngữ Đỗ Anh Văn từng làm việc với Văn Toàn ở Hàn Quốc (Ảnh: Sport G).

Bên cạnh trợ lý ngôn ngữ Đỗ Văn Anh, HLV Kim Sang Sik còn một trợ lý phiên dịch người Hàn Quốc là Kim Jin Seong (phiên dịch Hàn-Anh).

Dự kiến VFF sẽ thiết lập 9 trợ lý Việt Nam (bác sỹ, trợ lý ngôn ngữ, hậu cần, phân tích viên…) và 3 người Hàn Quốc (trợ lý chuyên môn, quản lý chung và HLV thể lực) vào ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam.

Đến lúc này, ngoài trợ lý ngôn ngữ Đỗ Văn Anh, VFF đã "chấm" được 3 trợ lý nội gồm HLV Lưu Danh Minh và HLV thủ môn Ngô Việt Trung và HLV Lê Đức Tuấn.

Trước khi đội tuyển Việt Nam hội quân vào đầu tháng 6, toàn bộ danh sách trợ lý HLV cho Kim Sang Sik ở đội bóng sẽ được tiết lộ. HLV người Hàn Quốc sẽ có trận ra mắt "Những chiến binh sao vàng" trong trận đấu gặp Philippines ở vòng loại thứ hai World Cup 2026 vào ngày 6/6.