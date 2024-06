Cuộc đua giữa Nguyễn Filip và Đặng Văn Lâm trong khung thành

Lẽ ra Nguyễn Filip sẽ chiếm ưu thế so với Đặng Văn Lâm nếu như phong độ của thủ thành đang khoác áo CLB Công an Hà Nội (CAHN) không sa sút một cách đáng ngại trong các vòng đấu gần đây tại V-League.

Nguyễn Filip mắc một số sai sót, đặc biệt là sai sót bắt bóng không dính, khiến CAHN chịu bàn thua và chịu thất bại trước CLB Bình Dương cách đây ít tuần. Sau trận đấu trên sân Bình Dương, HLV tạm quyền Trần Tiến Đại của CLB CAHN khi đó đã chủ động cất Nguyễn Filip trên băng ghế dự bị ở trận tiếp theo, làm khách trước CLB TPHCM.

Thủ môn Đặng Văn Lâm sẽ cạnh tranh với Nguyễn Filip cho vị trí chính thức trong khung thành của đội tuyển Việt Nam (Ảnh: Mạnh Quân).

So về phong độ, Đặng Văn Lâm có phong độ ổn hơn nhiều so với Nguyễn Filip. Thủ môn của đội Bình Định chơi rất hay trong các vòng đấu thuộc V-League, diễn ra trong tháng 5. Đấy là lý do Đặng Văn Lâm có cơ hội cạnh tranh mạnh mẽ với Nguyễn Filip vào lúc này.

Thật ra, so với Đặng Văn Lâm, Nguyễn Filip vẫn toàn diện hơn. Thủ môn sinh ra tại CH Séc bắt bóng bổng tốt hơn, chơi bóng bằng chân giỏi hơn so với Đặng Văn Lâm.

Điều này có được là nhờ Nguyễn Filip có thời gian dài thi đấu ở châu Âu, nơi các đội bóng rất thích sử dụng bóng bổng hướng về phía khu vực 16m50 của đối phương, buộc các thủ môn phải liên tục chống các pha bóng tầm cao.

Bóng bổng cũng là một trong những điểm đáng lo ngại của đội tuyển Việt Nam ở các giải đấu quốc tế gần nhất, do thể hình của cầu thủ Việt Nam nhìn chung thua thiệt so với hầu hết các đội bóng quốc tế. Thế nên, ở các trận đấu gần nhất của đội tuyển Việt Nam, Nguyễn Filip được đánh giá là thủ môn số một.

Dù vậy, như đã nói, Đặng Văn Lâm đang nhỉnh hơn Nguyễn Filip ở yếu tố phong độ, trong khi phong độ lại là chi tiết rất quan trọng với các tuyển thủ ở các đợt tập trung đội tuyển ngắn ngày như hiện nay.

Mỗi người một ưu thế, mỗi người đều có những lợi thế riêng trong việc cạnh tranh suất chính thức ở đội tuyển quốc gia trong ít ngày tới, ở các trận đấu gặp Philippines (6/6) và Iraq (11/6).

Dù sao, vẫn phải khẳng định cả hai người gồm Nguyễn Filip và Đặng Văn Lâm đều rất tài năng. Sự có mặt của cả hai thủ thành này cùng lúc trên đội tuyển tạo ra động lực cho từng người trong việc giữ được sự tập trung, cũng như giữ được đà phấn đấu của mình.

Từng người trong số họ kích thích người còn lại cố gắng thể hiện tốt hơn nữa. Điều đó nói cho cùng luôn có lợi cho đội tuyển quốc gia.