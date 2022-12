C.Ronaldo thi đấu tệ hại thế nào khi vào sân ở trận gặp Morocco?

C.Ronaldo rơi lệ trong đường hầm

Lần thứ hai liên tiếp, C.Ronaldo phải ngồi dự bị trong trận đấu của đội tuyển Bồ Đào Nha ở World Cup 2022. Trong trận đấu với Morocco, HLV Fernando Santos tiếp tục tin dùng Goncalo Ramos thay vì CR7.

C.Ronaldo chỉ chạm bóng 11 lần trong hơn 40 phút thi đấu ở trận gặp Morocco (ảnh: Getty).

Dù vậy, trong bối cảnh Bồ Đào Nha bị dẫn trước 0-1, HLV Fernando Santos đã phải sử dụng C.Ronaldo (thay thế Ruben Neves). Mặc dù vậy, CR7 không đáp ứng được kỳ vọng khi thi đấu vô cùng tệ hại.

Theo thống kê của Whoscored, trong hơn 40 phút có mặt trên sân, C.Ronaldo chỉ chạm bóng 11 lần. Thậm chí, mãi tới phút bù giờ đầu tiên ở hiệp 2, CR7 mới tung ra được cú dứt điểm về phía khung thành của Morocco. Đó là tình huống anh thoát xuống ở bên cánh trái, thực hiện cú sút vào góc gần nhưng thủ môn Yassine Bounou đã xuất sắc hóa giải.

Theo Sofa Score, hệ số bàn thắng kỳ vọng (xG) của C.Ronaldo trong trận đấu này chỉ là 0,05. Có nghĩa rằng, anh hầu như không có cơ hội để ghi bàn. Tiền đạo này cũng chỉ thực hiện được… 5 đường chuyền (chính xác 3 đường) và mất bóng tới 5 lần. Ngoài ra, các chỉ số phòng ngự của anh đều bằng 0.

C.Ronaldo gần như vô hại sau khi vào sân ở trận gặp Morocco. Điều đó không thể giúp Bồ Đào Nha lật ngược thế cờ và chấp nhận bị loại (ảnh: Getty).

Sau trận đấu, C.Ronaldo đã vô cùng thất vọng khi chứng kiến đội tuyển Bồ Đào Nha bị loại khỏi World Cup 2022. Ống kính máy quay ghi lại cảnh CR7 vừa đi vào đường hầm vừa khóc, tạo nên khung cảnh thương tâm.

Đây là kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp của C.Ronaldo. Anh không thể hoàn tất giấc mơ vô địch giải đấu này. Bên cạnh đó, CR7 cũng không thể phá kỷ lục ghi bàn của đội tuyển Bồ Đào Nha ở World Cup của huyền thoại Eusebio (9 bàn). Tệ hơn, C.Ronaldo không có nổi bàn thắng nào ở giai đoạn knock-out World Cup.

World Cup 2022 cũng là giải đấu đáng quên của siêu sao người Bồ Đào Nha. Anh chỉ có 1 bàn thắng (từ chấm phạt đền) trong trận đấu với Ghana. Tỷ lệ chuyển hóa cú sút thành bàn thắng của CR7 ở mức rất thấp là 9%.

HLV Fernando Santos không hối hận khi để C.Ronaldo dự bị (ảnh: Getty).

Phát biểu sau trận đấu với Morocco, HLV Fernando Santos khẳng định không hối hận khi để C.Ronaldo ngồi dự bị. Ông chia sẻ: "Tôi không hối hận về quyết định đó. Tôi không thể dùng con tim để quyết định đội hình ra sân được. Tôi đã sử dụng đội hình thi đấu rất tốt trước Thụy Sỹ. Không có lý do gì để thay đổi.

Lựa chọn đội hình là một trong những quyết định khó khăn nhất với tôi. Do đó, tôi phải lựa chọn bằng lý trí. Lý do không phải vì C.Ronaldo không tốt mà nó chỉ đơn giản về ý đồ chiến thuật".

HLV Fernando Santos cũng thừa nhận Bồ Đào Nha thiếu may mắn trong trận đấu với Morocco. Ông nói thêm: "Đôi khi trong bóng đá, bạn cần một chút may mắn. Chúng tôi đã thể hiện nỗ lực và chất lượng nhưng thiếu may mắn. Joao Felix, Bruno Fernandes sút trúng xà ngang, Pepe đánh đầu ra ngoài ở cuối trận".

Cuối cùng, HLV Fernando Santos từ chối bình luận về tương lai. Ông sẽ có cuộc nói chuyện với Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha trong thời gian tới.