C.Ronaldo tác động chọn HLV mới cho Al Nassr

Vào tối qua, CLB Al Nassr đã sa thải HLV Rudi Garcia. Theo nguồn tin từ Saudi Arabia, C.Ronaldo được cho là "có tác động" dẫn tới quyết định này. Tiền đạo người Bồ Đào Nha không hài lòng với lối chơi của HLV Rudi Garcia. Cầu thủ này đã tổ chức "cuộc họp bí mật" với các trụ cột của đội bóng, để bày tỏ sự thất vọng với HLV người Pháp.

C.Ronaldo có vai trò quan trọng trong việc lựa chọn HLV mới của CLB Al Nassr (Ảnh: Getty).

Trước mắt, Ban lãnh đạo Al Nassr tạm thời để HLV đội trẻ Dinko Jelicic dẫn dắt CLB. Tuy nhiên, họ đang tìm kiếm HLV tên tuổi để vực dậy đội bóng. Theo tờ Goal, Al Nassr sẽ hỏi ý kiến của C.Ronaldo trong quá trình chọn HLV mới. Trong đó, tiếng nói của CR7 có vai trò quan trọng trong vụ này.

Hiện tại, hai ứng cử viên Al Nassr nhắm tới là Mourinho và Zidane. Cả hai HLV từng có thời gian làm việc với C.Ronaldo trước đây tại Real Madrid. Trong đó, HLV Zidane vẫn thất nghiệp kể từ khi rời khỏi Real Madrid vào năm 2021. Thế nhưng, tờ Goal nhấn mạnh rằng ông thầy người Pháp chưa chắc nhận lời Al Nassr. Thay vào đó, Zizou muốn tìm cơ hội làm việc ở châu Âu.

Hai HLV Mourinho và Zidane nằm trong tầm ngắm của Al Nassr.

Ở thương vụ lôi kéo HLV Mourinho, Al Nassr sẵn sàng trả mức lương cao kỷ lục lên tới 100 triệu euro trong hai mùa giải. Nhưng cái khó của Al Nassr lúc này là HLV Mourinho đang trên con đường chinh phục mục tiêu lớn cùng AS Roma. Hiện tại, CLB thành Roma vẫn còn cơ hội giành chức vô địch Europa League và đua tranh top 4 Serie A. Do đó, không dễ gì để "Người đặc biệt" từ bỏ AS Roma.

Nếu không thể chiêu mộ được hai HLV Mourinho và Zidane, Al Nassr có thể chuyển tầm ngắm sang các HLV ít tên tuổi hơn như Jorge Jesus hay Marcelo Gallardo. Trong đó, HLV Jorge Jesus có sự am hiểu nhất định về bóng đá Saudi Arabia khi từng có thời gian làm việc ở CLB Al Hilal.

Trước mắt Al Nassr là trận đấu rất quan trọng với Al Hilal vào lúc 02h00 ngày 19/4. Nếu không kịp bổ nhiệm HLV mới, CLB Saudi Arabia buộc phải sử dụng HLV tạm quyền Dinko Jelicic trong trận đấu đó. Hiện tại, Al Nassr đang xếp thứ hai trên bảng xếp hạng với 53 điểm, kém đội đầu bảng Al Ittihad 3 điểm. Giải vô địch quốc gia Saudi Arabia chỉ còn 7 vòng đấu nữa là khép lại.