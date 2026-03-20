Công bố giá vé trận đấu tuyển Việt Nam và Malaysia tại Thiên Trường

Để đáp ứng nhu cầu theo dõi của khán giả, VFF đã đưa ra 3 mức giá vé khá linh hoạt bao gồm: 200.000 đồng, 300.000 đồng và cao nhất là 400.000 đồng/vé. Đây được đánh giá là mức giá phù hợp với tính chất quan trọng của một trận đấu tại vòng loại châu lục, giúp người hâm mộ dễ dàng tiếp cận và trực tiếp vào sân cổ vũ cho thầy trò HLV Kim Sang Sik.

Trận tái đấu giữa Việt Nam và Malaysia vào ngày 31/03 tới không chỉ là màn so tài vì danh dự, mà còn là bệ phóng để "Những chiến binh Sao vàng" chính thức trở lại nhóm 100 đội bóng mạnh nhất thế giới trên bảng xếp hạng FIFA.

Tuyển Malaysia tiếp tục triệu tập nhiều cầu thủ nhập tịch cho trận gặp Việt Nam (Ảnh: AFC).

Cho đến thời điểm hiện tại, đội tuyển Việt Nam đang thể hiện sức mạnh tuyệt đối với 5 trận toàn thắng, giành 15 điểm và sở hữu hiệu số bàn thắng bại ấn tượng (+13). Tấm vé đến với vòng chung kết Asian Cup 2027 tại Saudi Arabia đã nằm gọn trong tay thầy trò HLV Kim Sang Sik.

Trong khi đó, đội tuyển Malaysia đang rơi vào cuộc khủng hoảng niềm tin sau án phạt xử thua từ AFC do vi phạm quy định nhập tịch. Từ vị thế cạnh tranh ngôi đầu, "Bầy hổ Malaya" giờ đây phải hành quân đến Ninh Bình với tâm thế của kẻ bị dồn vào đường cùng, khát khao đòi lại danh dự trước đối thủ đầy duyên nợ.

Dù kết quả trận đấu này không còn ảnh hưởng đến tấm vé đi tiếp, nhưng sức nóng của nó chưa bao giờ giảm nhiệt. Với đội tuyển Việt Nam, chiến thắng trước Malaysia là điều kiện cần để tích lũy điểm số quan trọng trên bảng xếp hạng FIFA.

Hiện tại, với 1.214 điểm dự kiến, đội tuyển Việt Nam đang áp sát vị trí thứ 103 thế giới. Một kết quả thuận lợi trước Malaysia sẽ giúp đội tuyển kiếm thêm từ 5 đến 7 điểm, qua đó chính thức hiện thực hóa giấc mơ lọt vào top 100 trên bảng xếp hạng FIFA.

Đây là yếu tố sống còn để chúng ta nằm trong nhóm hạt giống ưu tiên khi bốc thăm chia bảng tại Asian Cup 2027 và vòng loại World Cup 2030, tránh được những đối thủ mạnh ngay từ vòng ngoài.

VFF ra thông báo kế hoạch bán vé trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Malaysia (Ảnh: VFF).