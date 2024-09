CLB Công an Hà Nội thua Thanh Hóa ngày thủ môn Nguyễn Filip mắc sai lầm

Sau trận ra quân để hòa đáng tiếc trước Hải Phòng, Công an Hà Nội quyết tâm giành 3 điểm khi tiếp đón Thanh Hóa trên sân nhà ở vòng 2 LPbank V-League 2024-25.

Trời mưa khiến trận đấu phải hoãn lại hơn 30 phút (Ảnh: Đỗ Minh Quân).

Trận đấu diễn ra hấp dẫn sau tiếng khai cuộc, nhưng thời tiết đã không ủng hộ hai đội. Sau khoảng 10 phút, trời đổ mưa rất to trên sân vận động Hàng Đẫy. Phút 11, Văn Thắng tranh chấp khiến trung vệ Hugo Gomes bị ngã, trong khi thủ thành Nguyễn Filip lao ra khỏi vòng cấm.

Tiền đạo đội khách kết thúc đưa bóng vào khung thành bỏ trống của CLB Công an Hà Nội. Sau khi kiểm tra công nghệ VAR, trọng tài Lê Vũ Linh xác định có lỗi của cầu thủ đội khách.

Quang Hải bị kèm chặt ở trận đấu này (Ảnh: Đỗ Minh Quân).

Phút 17, nhận đường chuyền của đồng đội bên cánh trái, Đình Bắc tung cú sút từ khoảng cách chừng 30m nhưng không đánh bại được thủ môn Xuân Hoàng.

Do mưa rất to và có nhiều sấm chớp, trọng tài quyết định cho trận đấu tạm dừng để đảm bảo an toàn cho hai đội. Sau khoảng 30 phút, trận đấu diễn ra trở lại.

Tình huống ghi bàn duy nhất của tiền đạo CLB Thanh Hóa (Ảnh: Đỗ Minh Quân).

Phút 19, từ chấm đá phạt cách khung thành Công an Hà Nội khoảng 30m, Luiz Antonio tung cú sút đưa bóng đi căng như kẻ chỉ rồi xuyên qua hàng rào. Thủ thành Nguyễn Filip bay người cản phá cứu cho chủ nhà khỏi bàn thua.

Các học trò của HLV Mano Polking bế tắc trong việc tổ chức tấn công khi thiếu đi sự sắc bén và chính xác trong những pha bóng quyết định.

Thanh Hóa chơi khá kiên cường trước đối thủ mạnh hơn (Ảnh: Đỗ Minh Quân).

Phút 41, hậu vệ Tuấn Dương kịp thời lao về cắt đường căng ngang từ cánh phải vào của Yago Ramos bên phía Thanh Hóa, giải nguy cho khung thành của Nguyễn Filip.

Sang hiệp 2, CLB Công an Hà Nội vẫn là đội chủ động tấn công. Mặt sân trơn đã ảnh hưởng đáng kể để lối chơi của hai đội, đáng chú ý là tình huống dứt điểm hụt bóng của Quang Hải trong thế không bị kèm ở phút 48.

CLB Công an Hà Nội cũng có cơ hội nhưng không thể dứt điểm thành công (Ảnh: Đỗ Minh Quân).

Phút 59, bất ngờ đã xảy ra khi đội khách mở tỷ số. Ở tình huống 3 đánh 3 của Thanh Hóa. Luiz Antonio kiến tạo để Yago Ramos băng xuống dứt điểm đánh bại Nguyễn Filip trong pha đối mặt.

Bị dẫn bàn, Công an Hà Nội buộc phải tổ chức tấn công liên tục để gia tăng sức ép, tìm kiếm những cơ hội về phía khung thành của Thanh Hóa.

Các chân sút CLB Công an Hà Nội có ngày thi đấu thiếu hiệu quả (Ảnh: Đỗ Minh Quân).

Phút 74, quả tạt từ cánh phải mang đến cơ hội cho Văn Đô, anh thực hiện pha đặt lòng đẹp mắt về góc xa. Đáng tiếc cho đội chủ nhà khi cột dọc khung thành Thanh Hóa từ chối bàn gỡ cho chủ nhà.

Phút 88, mải mê tấn công suýt chút nữa CLB Công an Hà Nội phải nhận bàn thua thứ hai với tình huống phản công của Thanh Hóa. May cho chủ nhà khi tiền vệ trẻ Thái Sơn sút bóng đi vọt xà ngang.

Thanh Hóa (vàng) bảo toàn chiến thắng chung cuộc 1-0 (Ảnh: Đỗ Minh Quân).

Ngay sau đó đội chủ nhà có pha đáp trả, tuy nhiên Phan Văn Đức dứt điểm một chạm đi chệch khung thành Thanh Hóa. Trận đấu kết thúc với tỷ số 1-0 nghiêng về CLB Thanh Hóa.

Đội hình xuất phát:

CLB Công an Hà Nội: Nguyễn Filip, Quang Vinh, Văn Thanh, Gomes, Tuấn Dương, Vitao, Quang Hải, Thành Long, Văn Đô, Đình Bắc, Leo Artur

CLB Thanh Hóa: Xuân Hoàng, Thanh Long, Viết Tú, A Mít, Ngọc Tân, Ngọc Hà, Thái Bình, Thái Sơn, Văn Thắng, Luiz Antonio, Yago Ramos