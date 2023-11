CLB Công an Hà Nội chính thức ra mắt HLV Gong Oh Kyun

Tối nay (12/11), CLB Công an Hà Nội đã thông báo bổ nhiệm HLV Gong Oh Kyun. Trước đó, cựu HLV đội U23 Việt Nam đã có mặt ở Hà Nội để ký hợp đồng với đội vô địch V-League 2023.

CLB Hà Nội thông báo chiêu mộ thành công HLV Gong Oh Kyun.

Trang chủ CLB Công an Hà Nội viết: "Sau quá trình đàm phán, ông Gong Oh Kyun đã đồng ý ký vào bản hợp đồng mới để trở thành tân huấn luyện viên trưởng của CLB Công an Hà Nội.

Vị chiến lược gia người Hàn Quốc trở lại Việt Nam với mục tiêu thử thách bản thân khi có lần đầu tiên ngồi vào vị trí ghế nóng của một câu lạc bộ chuyên nghiệp.

Với sự phát triển của V.League trong vài năm trở lại đây, ông Gong Oh Kyun muốn có cơ hội để hiểu rõ hơn về hạng đấu cao nhất của bóng đá Việt Nam và khẳng định bản thân.

Ngoài ra, việc lựa chọn CLB Công an Hà Nội, một trong những đội bóng giàu tham vọng của bóng đá Việt Nam cũng là quyết định phù hợp với định hướng cũng như mục tiêu sắp tới của HLV người Hàn Quốc".

Trong quá khứ, HLV Gong Oh Kyun từng giữ chức HLV trưởng của U23 Việt Nam. Ông giúp đội bóng thi đấu khá thành công ở giải U23 châu Á 2022. Tuy nhiên, sau đó, ông lại bất ngờ chia tay U23 Việt Nam do không đạt thỏa thuận gia hạn hợp đồng.

Với sự xuất hiện của HLV Gong Oh Kyun, CLB Công an Hà Nội có khả năng theo đuổi lối chơi tấn công đẹp mắt. Đó là triết lý mà HLV người Hàn Quốc từng áp dụng ở đội U23 Việt Nam.

Dự kiến, HLV Gong Oh Kyun sẽ có trận ra mắt CLB Công an Hà Nội khi đối đầu với Hoàng Anh Gia Lai vào ngày 25/11. CLB ngành công an đang xếp thứ hai trên bảng xếp hạng V-League với 7 điểm sau 3 trận, kém đội đầu bảng Nam Định 2 điểm.