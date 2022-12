Bất ngờ lý do VFF chia tay HLV Gong Oh Kyun

Chiều 12/12, VFF bất ngờ ra thông báo kết thúc hợp đồng với HLV Gong Oh Kyun. Thông báo cho hay: "Trên cơ sở định hướng của Thường trực Ban chấp hành về công tác tuyển chọn HLV trưởng cho đội tuyển quốc gia và U23 quốc gia, VFF và đại diện của HLV Gong Oh Kyun đã trao đổi thẳng thắng về các mục tiêu, nhiệm vụ trong giai đoạn tới. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng các yếu tố và căn cứ vào kế hoạch của hai bên, VFF quyết định không tiếp tục hợp đồng với HLV Gong Oh Kyun.

VFF ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của HLV Gong Oh Kyun khi tiếp quản công việc HLV trưởng U23 quốc gia trong thời gian HLV Park Hang Seo dồn tâm sức cho đội tuyển quốc gia thi đấu vòng loại World Cup và AFF Cup. Trong thời gian ngắn dẫn dắt U23 quốc gia, HLV Gong Oh Kyun đã có những dấu ấn nhất định khi cùng các học trò xuất sắc lọt vào tứ kết tại vòng chung kết U23 châu Á 2022".

HLV Gong Oh Kyun (Ảnh: AFC).

Dù chỉ có duy nhất một giải đấu cùng U23 Việt Nam nhưng HLV Gong Oh Kyun đã tạo nên dấu ấn về lối chơi. Tại vòng chung kết U23 châu Á 2022, U23 Việt Nam trình diễn một phong cách hoàn toàn mới đó là đá tấn công cống hiến. Kết quả, ở giải đấu này đoàn quân của HLV Gong vào tới tứ kết.

Sau khi HLV Park Hang Seo nói lời chia tay với đội tuyển Việt Nam, có thông tin VFF muốn mời HLV Gong Oh Kyun dẫn dắt thay cho chiến lược gia đồng hương Hàn Quốc, tuy nhiên thực tế VFF đã nhắm tới một gương mặt khác.

HLV Gong Oh Kyun ký hợp đồng với VFF từ hồi tháng 3/2022 và sẽ kết thúc vào tháng 3/2023, tuy nhiên hai bên quyết định không gắn bó vì lý do rất quan trọng.

Theo đó, có thông tin VFF muốn tìm một HLV trưởng kiêm nhiệm cả đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam. Trước đây, HLV Park Hang Seo rất thành công với mô hình này, nhưng sau đó đã rút lui không dẫn dắt đội U23 để tập trung cho đội tuyển Việt Nam.

Một lãnh đạo VFF cho hay, bóng đá Việt Nam cần một HLV có phong cách chơi cụ thể, mang tính hệ thống từ U23 lên tới đội tuyển quốc gia Việt Nam. Nếu HLV ở đội U23 và đội tuyển quốc gia mang hai phong cách khác nhau, sẽ rất khó định hình được lối chơi, chưa kể gây khó khăn cho các cầu thủ.

Hiện tại VFF đã nhận được rất nhiều hồ sơ ứng tuyển vào chiếc ghế nóng của đội tuyển Việt Nam. Gần như chắc chắn VFF sẽ chọn một HLV ngoại thay cho HLV Park Hang Seo. Chiến lược gia này ngoài việc đáp ứng các tiêu chí của VFF, nhiều khả năng sẽ phải đồng ý kiêm nhiệm cả đội U23 và đội tuyển quốc gia.