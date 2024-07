Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Colombia bị tạm giữ ở chung kết Copa America

Theo thông tin từ tờ ESPN, chủ tịch Liên đoàn bóng đá Colombia cùng con trai đã bị giam giữ tại Trung tâm Cải huấn Turner Guilford Knight vào hôm qua (15/7).

Ông Ramon Jesurun, 71 tuổi cùng con trai, 43 tuổi, bị cáo buộc đã đánh nhau với nhiều nhân viên bảo vệ tại một trong những đường hầm của sân vận động (SVĐ) Hard Rock khi cả hai cố gắng vào sân tham dự trận chung kết Copa America 2024 giữa Argentina và Colombia.

Hàng nghìn CĐV chen lấn xô đẩy để được vào sân xem trận chung kết Copa America tạo ra khung cảnh hỗn loạn trước trận đấu (Ảnh: Getty).

Dù là quan chức bóng đá của Colombia và có vé tham dự trận chung kết, nhưng ông Ramon cùng con trai đã bị lực lượng an ninh ngăn cản vào sân do tình hình an ninh trước trận đấu rất hỗn loạn.

Hàng nghìn cổ động viên (CĐV) không có vé đã phá cổng để cố vào sân theo dõi trận đấu, buộc cảnh sát và nhân viên an ninh phải sử dụng nhiều biện pháp mạnh tay để đảm bảo an toàn cho trận đấu.

"Vụ xô xát với hai cha con chủ tịch Liên đoàn bóng đá Colombia xảy ra khi một viên cảnh sát ngăn chặn cả hai vào sân, nắm tay Ramon Jamil để dẫn anh ta quay lại cổng.

Bộ đôi này nhanh chóng nổi giận với viên cảnh sát, bắt đầu la hét trước khi tấn công anh ta. Cả hai sau đó cùng bị bắt giữ với tội danh tấn công người thi hành nhiệm vụ", tờ ESPN mô tả.

Cũng theo tờ báo này, hai cha con chủ tịch Liên đoàn bóng đá Colombia đã bị giam giữ trong khoảng 5 tiếng đồng hồ, trước khi nộp 3000 USD tiền bảo lãnh để tại ngoại nhưng vẫn sẽ phải hầu tòa xét xử trong hôm nay.

Cảnh tượng hỗn loạn khiến trận chung kết Copa America bị hoãn

Cảnh sát Miami-Dade báo cáo tổng cộng có 27 vụ bắt giữ và 55 lần đuổi người hâm mộ khỏi SVĐ, ngoài ra còn có 120 người hâm mộ cần sự hỗ trợ y tế do chen lấn xô đẩy từ vụ việc.

"Ưu tiên hàng đầu của chúng tôi phải là sự an toàn và an ninh của tất cả người hâm mộ. Chúng tôi biết rằng tình huống này không nên xảy ra và không thể xảy ra lần nữa.

Chúng tôi sẽ làm việc với ban lãnh đạo SVĐ để đánh giá lại toàn bộ vụ việc, nhằm đưa ra các giao thức và chính sách cần thiết cho tất cả các trận đấu trong tương lai", thị trưởng quận Miami-Dadem Daniella Levine Cava tuyên bố.

HLV trưởng Argentina, Lionel Scaloni cũng bày tỏ: "Thật khó để giải thích những gì đã xảy ra trước trận đấu. Chúng tôi có những cầu thủ phải chờ gia đình vào SVĐ, chờ cả tiếng đồng hồ.

Chúng tôi phải bắt đầu trận đấu mà không biết gia đình mình ở đâu. Tôi nghĩ các cầu thủ Colombia cũng đang trải qua điều tương tự. Thật kỳ lạ".

Liên đoàn bóng đá bóng đá Nam Mỹ và Ban tổ chức giải đấu hiện đang phải đối mặt với sự phản ứng dữ dội của dư luận.

Tình hình an ninh hỗn loạn khiến trận đấu bắt đầu muộn hơn 80 phút và Lautaro Martinez ghi bàn trong hiệp phụ, giúp Argentina giành chức vô địch thứ hai liên tiếp tại Copa America.