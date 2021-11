Choáng trước biệt tài phát hiện "ngọc thô" của HLV trưởng Man Utd

Dân trí Không chỉ giỏi chiến thuật, giỏi xây dựng cấu trúc tổng thể cho các đội bóng, tân huấn luyện viên trưởng của Man Utd Ralf Rangnick còn là người xuất sắc trong việc ươm mầm các tài năng trẻ.

Ralf Rangnick mới nhận lời trở thành huấn luyện viên tạm quyền cho Man Utd và sau đó là vị trí cố vấn đặc biệt cho đội bóng thành Manchester hai trong ba năm (Giám đốc Thể thao hoặc Giám đốc phát triển). Nhìn chung, tương lai của Man Utd đang được trao vào tay vị chiến lược gia người Đức, người là "cha đẻ" của phong cách Gegenpressing nổi tiếng.

Ralf Rangnick cũng rất nổi tiếng với khả năng phát hiện và ươm mầm tài năng trẻ.

Rangnick được mệnh danh "Giáo sư" tại Đức bởi sự am tường bóng, trận đấu, chiến thuật. Năm 2012, Rangnick cùng lúc làm giám đốc thể thao cho Red Bull Salzburg và RB Leipzig. Năm 2019, Rangnick được thăng chức làm Trưởng bộ phận thể thao và phát triển của Red Bull GmbH, do đó giám sát các sáng kiến bóng đá toàn cầu, bao gồm cả New York Red Bulls và việc tiếp quản Red Bull Bragantino.

Điều thú vị ở Rangnick không chỉ giỏi triết thuật hay xây dựng kiến trúc tổng thể cho các đội bóng mà còn là khả năng phát hiện những cầu thủ trẻ tài năng, ươm mầm để họ trở thành những ngôi sao lớn.

Theo Football Talent Scout, 16 "viên ngọc thô" đã được phát hiện dưới bàn tay của Rangnick bao gồm: Mukiele 16 triệu euro. Werner 14 triệu euro. Nkunku 13 triệu euro. Haaland 8 triệu euro Mane 4 triệu euro. Forsberg 3.7 triệu euro. Upamecano 2,2 triệu euro. Sabitzer 2 triệu euro. Keita 1.5 triệu euro. Poulsen 1.5 triệu euro. Klostermann 1 triệu euro. Haidara 800 nghìn euro. Szoboszlai 500 nghìn euro. Kimmich 500 nghìn euro. Demme 350 nghìn euro. Konate miễn phí.

Nhìn vào danh sách những tài năng trẻ Rangnick từng chiêu mộ cho các đội bóng của Red Bull hẳn người hâm mộ Man Utd đang rất kỳ vọng vào chiến lược gia người Đức. Trong thời hậu Alex Ferguson, Man Utd được cho ngờ nghệch, lãng phí tiền trên thị trường chuyển nhượng.

Ngay cả dưới thời Ole Gunnar Solskjaer, Man Utd được đánh giá đã có những tiến bộ khi mua bán cầu thủ. Dẫu vậy, chuyện mua bán cầu thủ của Man Utd vẫn chưa thực sự "chuẩn" như kỳ vọng. Vì vậy, Rangnick đang mang tới kỳ vọng lớn cho "Quỷ đỏ", đội bóng rất đề cao những tài năng phát triển từ "vườn ươm" của CLB.

Hạo Minh