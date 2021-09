Chiêm ngưỡng cú "Hole in one" lịch sử của Harris English

Dân trí Ngay trong ngày đầu của Tour Championship 2021, golfer người Mỹ Harris English đã đi vào lịch sử của giải đấu, khi trở thành người đầu tiên đánh cú Hole in one ở hố số 15 tại sân East Lake.

Cú đánh Hole in one của Harris English.

Kể từ khi Tour Championship được tổ chức, chưa có VĐV nào đánh Hole in one (một gậy duy nhất phát bóng thẳng vào hố) ở hố số 15 tại sân golf East Lake, thuộc thành phố Atlanta (Georgia - Mỹ).

Sở dĩ rất khó đánh Hole in one ở hố số 15, bởi hố này được bao bọc xung quanh là những hồ nước: Bên trái, bên phải, phía trước green (khu vực cắm cờ của hố đích). Thành ra, chỉ cần tính toán sai một chút, bóng thay vì lên green sẽ rơi thẳng xuống nước.

Cú Hole in one của Harris English ở hố số 15 trên sân East Lake (Atlanta - Mỹ).

Ngay đến người vừa đi vào lịch sử với cú Hole in one ở hố số 15 là Harris English cũng tỏ ra thành thật: "Tôi không nghĩ tôi có thể đánh Hole in one ở hố này, vì ban đầu tôi chỉ cố gắng có par (đánh ngang với số gậy tiêu chuẩn của hố), cố gắng đưa bóng đến cách cờ tầm 20 feet (khoảng 6m)".

"Khi bóng vào hố, tôi gần như bị đứng hình trong khoảng 15 giây. Tôi cũng không rõ cảm xúc của mình và của những người xung quanh sau đó như thế nào?" - Harris English nói thêm.

Đây là cú Hole in one thứ hai trong sự nghiệp của Harris English trên PGA Tour. Golfer năm nay 32 tuổi đã có 4 lần vô địch các giải trong hệ thống PGA Tour, nhưng chưa lần nào vô địch major (nhóm một số các giải golf hàng đầu, tương tự như hệ thống các giải Grand Slam trong môn quần vợt).

Harris English cũng bất ngờ, vì anh chỉ dự định tìm điểm par ở hố số 15, chứ không phải Hole in one.

Cũng nhờ cú Hole in one ở hố số 15, Harris English tạm xếp thứ ba sau ngày thi đấu đầu tiên tại Tour Championship năm nay (ngày đầu của giải diễn ra sáng 3/9, theo giờ Việt Nam), với tổng điểm -8 gậy, ngang với Bryson DeChambeau.

Người đang dẫn đầu giải là Patrick Cantlay (Mỹ), có tổng điểm -13 gậy. Còn người tạm đứng nhì là golfer số một thế giới Jon Rahm (Tây Ban Nha), với tổng điểm -11 gậy.

Tour Championship chính là giải đấu cuối cùng trong hệ thống FedEx Cup play-off, cũng là giải đấu xác định nhà vô địch trên PGA Tour mùa giải 2021, với phần thưởng cho golfer hạng nhất lên đến 15 triệu USD (hơn 341 tỷ đồng).

Trọng Vũ