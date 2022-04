Chelsea thua với tỷ số khó tin trước đội bóng mới lên hạng

Chelsea đang có phong độ tốt tại Premier League với 6 trận đấu gần nhất không thua, trong đó có năm chiến thắng. Đội bóng của huấn luyện viên Thomas Tuchel mới chỉ thua một trận trên sân nhà từ đầu mùa. Phong độ tốt, đẳng cấp cao, lợi thế sân nhà, những tưởng Chelsea sẽ "nuốt gọn" đội bóng đang ở nửa cuối bảng xếp hạng như Brentford.

Tuy nhiên bất ngờ lớn đã nổ ra khi The Blues bị Brentford hạ gục ngay tại Stamford Bridge theo kịch bản ít ai có thể ngờ.

Bryan Mbeumo (trái) tranh bóng với Reece James (phải) (Ảnh: Getty).

The Blues kiểm soát bóng vượt trội sau tiếng còi khai cuộc, nhưng sự quyết tâm và mạch lạc trong lối chơi phản công của đội khách giúp họ luôn có được những pha bóng tiếp cận khung thành của Edouard Mendy. Do vậy dù chỉ với 31% thời gian cầm bóng trong hiệp một, còn chưa bằng một nửa đội chủ nhà, Brentford vẫn có 6 lần dứt điểm, chỉ kém một pha dứt điểm so với Chelsea.

Hai đội đã chơi không hiệu quả trong hiệp một, vì vậy trong 45 phút đầu tiên không có bàn thắng. Bất ngờ xảy ra ở phút 48, Antonio Rudiger tung ra cú sút uy lực từ cự ly phải đến 30m, bóng đi vào sát cột dọc trái khiến thủ thành David Raya không thể cản phá. Vẫn biết Rudiger sút xa tốt, nhưng với cự ly như vậy mà ghi bàn thì quả thật không dễ. Bàn thắng xứng đáng là một siêu phẩm.

Siêu phẩm mở tỉ số của Rudiger (Ảnh: Getty).

Các cầu thủ Chelsea vô cùng hưng phấn với bàn thắng, nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang, Brentford gỡ hòa 1-1 chỉ hai phút sau khi bị thủng lưới. Phút 50, Vitaly Janelt thoải mái dứt điểm căng từ đầu vòng cấm địa làm tung lưới của Chelsea. Tuyến giữa của đội chủ nhà chơi không quyết liệt và thiếu hỗ trợ cho hàng thủ trong bàn thua này.

Cơn ác mộng của Chelsea chỉ mới bắt đầu. Phút 54, Bryan Mbeumo che bóng loại bỏ Hakim Ziyech khởi tạo đợt phản công. N'Golo Kante và Marcos Alonso không hiểu nhau, Ziyech chạy về cũng như… không. Không ai theo kèm Christian Eriksen dù chỉ có cầu thủ người Đan Mạch lao lên tiếp ứng đồng đội. Mbeumo căng ngang để Eriksen thoải mái dứt điểm ghi bàn từ trung tâm vòng cấm địa.

Eriksen ghi bàn vào lưới Chelsea (Ảnh: Daily Mail).

Sai lầm nối tiếp sai lầm. Phút 60, Thiago Silva mắc lỗi vị trí khiến Janelt thoát bẫy việt vị, Rudiger bị hút theo bóng nên không hề biết cầu thủ đối phương đã lẻn xuống. Cầu thủ người Đức dứt điểm từ bên trái vòng cấm địa đưa bóng vào góc gần ghi bàn thứ ba cho đội khách.

Chelsea buộc phải dồn toàn bộ sức lực tấn công tìm kiếm thêm bàn thắng. Phút 64, bóng đã nằm trong lưới của đội khách nhưng bàn thắng không được công nhận do Kai Havertz để bóng chạm tay. Đó là quyết định đúng của trọng tài Andy Madley.

Havertz không được công nhận bàn thắng do lỗi chạm tay (Ảnh: Getty).

Havertz có cơ hội tốt ở phút 69, đồng đội chuyền bóng cho cầu thủ người Đức thoát xuống đối mặt với thủ thành Raya, đáng tiếc Havertz lại dứt điểm đưa bóng ra ngoài.

Không ghi thêm bàn thắng, Chelsea còn phải nhận bàn thua thứ tư ở phút 87. Hàng thủ của đội chủ nhà quá tệ trong pha chống đá phạt, Silva và Rudiger tranh nhau khiến bóng luẩn quẩn trong vòng cấm địa, tạo cơ hội cho Yoane Wissa lao vào dứt điểm hạ gục Mendy ấn định chiến thắng 4-1 cho Brentford.

Chelsea vẫn chỉ có 59 điểm sau 29 trận thi đấu. The Blues chưa thể bị Arsenal vượt lên giành mất vị trí thứ 3, "Pháo thủ" đang có 54 điểm và mới thi đấu có 28 trận. Nếu Arsenal thắng Crystal Palace ở trận đấu vào rạng sáng 5/4, khoảng cách giữa hai đội chỉ còn ba điểm.

Đội hình thi đấu

Chelsea (4-3-3): Mendy, Azpilicueta, Rudiger, Thiago Silva, Alonso (James 55), Loftus-Cheek, Kante (Lukaku 65), Mount, Ziyech, Havertz, Werner (Kovacic 64).

Brentford (5-3-2): Raya, Ajer, Jansson, Pinnock, Henry (Canos 88), Roerslev, Janelt (Jensen 82), Norgaard, Eriksen, Mbeumo (Wissa 85), Toney.