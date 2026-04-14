Chàng trai Tây Ban Nha mê đua xe đạp, lấy vợ Việt xinh đẹp

“Ba năm trước, vào ngày này tại Huế, tôi đã gặp người trở thành điều tuyệt vời nhất mà giải đua xe đạp ở Việt Nam mang đến cho tôi, đã cho tôi gặp được tình yêu của cuộc đời mình”, Javier Sarda Perez, cua rơ người Tây Ban Nha gây chú ý với dòng chia sẻ trên mạng xã hội và nhận được nhiều bình luận chúc mừng từ người hâm mộ.

Javier Sarda Perez giành chiến thắng chặng ở hầu hết các giải đua xe đạp tại Việt Nam (Ảnh: FBNV).

Mê đua xe đạp ở Việt Nam vì các cung đường thi đấu quá đẹp

Javier Sarda Perez là tay đua nổi tiếng trong làng đua xe đạp Việt Nam, anh đã có tới 9 năm sinh sống trên mảnh đất hình chữ S và phần lớn thời gian đấy là dành cho đam mê trên những cung đường đua khắc nghiệt mà cũng đầy hấp dẫn, thú vị.

Chàng trai có quốc tịch Tây Ban Nha bắt đầu đến Việt Nam vào năm 2017, đầu quân cho đội đua xe đạp Đồng Nai. Tính từ đó đến nay, Javier đã khoác áo cho 4 đội đua xe đạp, sau Đồng Nai là An Giang, TPHCM và Bình Dương. Trong màu áo đội đua nào, Javier cũng thi đấu với tinh thần máu lửa, nhiệt huyết để đem về cho đội không ít danh hiệu danh giá.

Trong năm 2019 và năm 2020, Javier ghi dấu ấn với hai lần liên tiếp giành áo vàng chung cuộc đồng thời anh cũng lập cú đúp danh hiệu áo đỏ vua leo núi, cho thấy anh không có đối thủ ở nội dung đua xe đạp sở trường này.

“Tôi có 3 kỷ niệm rất đặc biệt khi còn thi đấu chuyên nghiệp tại Việt Nam. Đầu tiên là chiến thắng đầu tay tại Đà Lạt vào năm 2017. Thứ hai là chiến thắng cũng tại Đà Lạt vào năm 2020, đúng vào ngày sinh nhật của tôi.

Và đặc biệt nhất là chiến thắng vào năm 2023 tại TPHCM, khi tôi băng băng về đích một mình vào ngày 30/4. Đó là một khoảnh khắc rất ý nghĩa sau nhiều năm khó khăn vì chấn thương, thậm chí mất hợp đồng”, Javier chia sẻ với phóng viên Dân trí về khoảng thời gian thi đấu chuyên nghiệp.

Thế nhưng hai năm nay, Javier chỉ có thể ngồi xem các cua rơ thi đấu qua truyền hình.

Chia sẻ với Dân trí, cua rơ sinh năm 1988 cho biết anh đã buộc phải giải nghệ vào năm 2024 sau khi bị gãy xương đùi trong một cuộc đua hai năm trước. Trước đó Javier đã gặp không ít chấn thương, nhưng cú ngã định mệnh hai năm trước buộc anh phải chia tay hành trình thi đấu chuyên nghiệp.

"Tôi đã đua xe đạp tại nhiều nước, nhưng đua xe trên những cung đường của Việt Nam vẫn là trải nghiệm vô cùng thú vị. Tôi thích nhất là những cung đường phải vượt qua núi đồi hùng vĩ, hoang sơ ở Việt Nam", tay đua từng "khét tiếng" với cú đúp áo đỏ vua leo núi vào năm 2019 và 2020 cho biết.

“Sự thật đau lòng là nếu Javier còn thi đấu thì các tay đua Việt Nam sẽ gặp rất nhiều khó khăn để đánh bại anh ấy. Anh ấy quá vượt trội về thể lực, độ chuyên nghiệp so với các tay đua Việt Nam”, một người hâm mộ môn đua xe đạp đã đưa ra nhận xét khi Javier còn thi đấu chuyên nghiệp trên mạng xã hội.

Hạnh phúc vì lấy được vợ Việt xinh như thiên thần

Từ bỏ đường đua, nhưng Javier chưa bao giờ thấy buồn khi giờ đây anh có nhiều thời gian hơn cùng tình yêu của mình - người bạn gái mà anh may mắn làm quen tại giải đua xe đạp vào 3 năm trước.

Javier cảm thấy may mắn vì cưới được cô gái Việt Nam xinh đẹp đang công tác ở Đài Truyền hình TPHCM (Ảnh: NVCC).

“Đó là cái ngày định mệnh giúp tôi gặp người phụ nữ mà hiện tại là vợ của tôi. Hôm đó là một chặng đua trong khuôn khổ giải đua tại Huế. Cô ấy làm phóng viên ở đài truyền hình và đang tác nghiệp tại giải. Chúng tôi gặp nhau lần đầu trong một buổi phỏng vấn mà cô ấy thực hiện với tôi. Đó là khoảnh khắc rất tự nhiên, nhưng sau này nhìn lại, tôi nhận ra đó là một bước ngoặt rất quan trọng của cuộc đời mình”, cua rơ người Tây Ban Nha bày tỏ.

Theo Javier, không hẳn là anh bị trúng “tiếng sét ái tính” ngay lần gặp gỡ đầu tiên đó. Mọi chuyện diễn ra khá tự nhiên khi cả hai sau đó nhắn tin thường xuyên với nhau để trao đổi về giải đấu và công việc.

“Sau khi cuộc đua kết thúc, chúng tôi có cơ hội gặp riêng, đi uống cà phê và tìm hiểu nhau nhiều hơn. Sau đó tôi về Tây Ban Nha khoảng một tháng và thấy mình nhớ cô ấy vô cùng. Khi quay lại Việt Nam, tôi chỉ ở TPHCM hai ngày và chúng tôi cũng tranh thủ gặp nhau.

Sau đó tôi sang Trung Quốc thi đấu trong 3 tháng. Trong thời gian đó, chúng tôi vẫn giữ liên lạc thường xuyên và tôi dần dần hiểu ra rằng mình đã yêu cô ấy mất rồi. Mọi thứ phát triển một cách rất tự nhiên”, cua rơ sinh năm 1988 nói về khoảng thời gian là bước ngoặt cuộc đời của mình.

Cũng vào tháng 4 năm ngoái, trong một chuyến du lịch ở vườn quốc gia Nam Cát Tiên, Javier đã ngỏ lời cầu hôn hotgirl của đài truyền hình và anh may mắn khi được bạn gái đồng ý. Lễ cưới diễn ra ngay sau đó và đến bây giờ cả hai chuẩn bị kỷ niệm 1 năm ngày cưới.

Với Javier, Việt Nam giờ đây chính là quê hương thứ 2 của anh. Thấm thoắt chàng rể ngoại đã có gần 9 năm sinh sống tại mảnh đất hình chữ S - nơi mà mỗi chuyến đi là một trải nghiệm khám phá thú vị.

“Với tôi Việt Nam thực sự là ngôi nhà thứ hai. Con người Việt Nam rất thân thiện, cởi mở và luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác. Tôi cảm thấy rất thoải mái và hạnh phúc khi sống ở Việt Nam.

Tôi và vợ thường xuyên đi du lịch để khám phá đất nước Việt Nam xinh đẹp. Có lẽ Đà Lạt là nơi tôi thích nhất vì có nhiều đồi núi và gợi nhớ đến nơi tôi từng sống ở Tây Ban Nha. Ngoài ra tôi cũng rất thích Đà Nẵng và TPHCM vì nhịp sống năng động”, Javier chia sẻ.