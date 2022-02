Chạm cột mốc tệ hại, C.Ronaldo có hành động khiến CĐV nổi giận

Dù chỉ gặp đội bóng cuối bảng là Burnley nhưng Man Utd lại không thể hiện được nhiều. Sau 90 phút thi đấu, họ đã gây thất vọng khi để đối thủ cầm chân với tỷ số hòa 1-1. Với kết quả này, Quỷ đỏ đã mất vị trí thứ 4 Premier League vào tay của West Ham.

C.Ronaldo ném chiếc băng tay, rồi chạy thẳng vào đường hầm.

Đây là trận đấu mà C.Ronaldo không được đá chính. Siêu sao người Bồ Đào Nha phải ngồi dự bị cho Cavani. Mãi tới phút 68, tiền đạo số 7 mới được tung vào sân thay thế chính Cavani nhưng không thể hiện được nhiều.

Với việc không thể "nổ súng" trong trận đấu với Burnley, C.Ronaldo đã trải qua 5 trận đấu liên tiếp không thể ghi bàn. Trước đó, anh đã bất lực trong việc tìm kiếm bàn thắng vào lưới Wolves, Brentford, West Ham và Middlesbrough.

Đây là lần đầu tiên mà CR7 trải qua chuỗi trận tịt ngòi dài tới vậy kể từ năm 2010 khi còn khoác áo Real Madrid. Khi ấy, tiền đạo này không ghi bàn trong trận đấu cuối cùng mùa giải 2009/10 với Malaga và 4 trận đấu đầu tiên ở mùa giải 2010/11 trước Mallorca, Osasuna, Sociedad và Ajax.

Thậm chí, trong năm 2022, C.Ronaldo còn chưa một lần được ăn mừng bàn thắng. Lần gần nhất mà siêu sao số 7 chọc thủng lưới đối thủ là trong trận đấu với chính Burnley ở trận đấu lượt đi tại Old Trafford vào ngày

Thất vọng tới cùng cực, C.Ronaldo lại có hành động khiến những người hâm mộ Man Utd cảm thấy không hài lòng. Theo đó, ngay sau trận đấu, cầu thủ này đã ném băng trắng đeo tay xuống sân và chạy thẳng vào đường hầm, trong bối cảnh nhiều đồng đội khác đứng lại sân tri ân những người hâm mộ đã tới sân khách ủng hộ cho CLB.

C.Ronaldo trải qua trận đấu thứ 5 liên tiếp không ghi bàn cho Man Utd.

Cần nhấn mạnh, đây không phải là lần đầu tiên C.Ronaldo có hành động thiếu tôn trọng CĐV tới vậy. Trước đó, trong trận đấu với Everton, Newcastle, cầu thủ này cũng có động thái tương tự và từng bị HLV Solskjaer nhắc nhở.

Giải thích về lý do để C.Ronaldo dự bị trong trận đấu này, HLV Rangnick cho biết: "Trận đấu này đòi hỏi các cầu thủ cần bứt tốc và đuổi bóng nhiều. Tiền đạo cần phải tranh bóng. Do đó, tôi nghĩ rằng tính chất của trận đấu phù hợp với Cavani. Đó là lý do tôi sử dụng cậu ấy. C.Ronaldo có thể ra sân ở các trận đấu tiếp theo".

Đây mới là lần đầu tiên, HLV Rangnick cất C.Ronaldo trên băng ghế dự bị kể từ khi tiếp quản Man Utd vào tháng 12/2021. Trước đó, ông từng chịu sự phản đối của CR7 khi thay cầu thủ này ra sân trong trận đấu với Brentford vào ngày 19/1. C.Ronaldo vùng vằng ném áo khoác khiến cho HLV Rangnick buộc phải tới để giải thích riêng.

Sau trận hòa trước Burnley, Man Utd hiện đang xếp thứ 5 ở Premier League với 39 điểm sau 23 trận, kém West Ham 1 điểm nhưng thi đấu ít hơn 1 trận. Dù vậy, họ cũng chỉ hơn Arsenal 3 điểm nhưng lại thi đấu nhiều hơn 2 trận.