CĐV Indonesia gây loạn, lao xuống sân đòi đánh trọng tài

Trận đấu giữa Persik Kediri và PSM Makassar ở giải vô địch quốc gia Indonesia diễn ra vô cùng căng thẳng. Hai đội hòa nhau 0-0 cho tới phút 86. Yuran Fernandes đưa PSM Makassar vượt lên dẫn trước với pha đánh đầu đưa bóng qua vạch vôi.

Khung cảnh hỗn loạn sau khi trọng tài "bẻ còi" (Ảnh: Detik).

Ban đầu, trọng tài chính không công nhận bàn thắng và cho trận đấu tiếp tục. Tuy nhiên, trọng tài biên đã phát tín hiệu. Sau khi hai trọng tài hội ý, bàn thắng đã được công nhận trong sự phản đối kịch liệt của Persik Kediri.

Quyết định trên đã trở thành "mồi lửa", thổi bùng cơn thịnh nộ từ những CĐV Persik Kediri. Trận đấu ngay lập tức vỡ vụn. Ở thời điểm PSM Makassar ăn mừng bàn thắng, nhiều CĐV đối thủ đã lao xuống sân, đòi đánh trọng tài. Rất may, lực lượng an ninh đã can thiệp kịp thời để ngăn không cho điều đáng tiếc xảy ra.

Trên khán đài, cơn mưa vật thể lạ được ném xuống sân để phản đối, tạo nên khung cảnh hỗn loạn. Trận đấu đã phải tạm dừng tới… 76 phút. Sau đó, hai đội vào sân thi đấu ít phút còn lại. Kịch tính xảy ra khi Persik Kediri vùng lên mạnh mẽ và có được bàn thắng gỡ hòa 1-1.

Nhiều CĐV xuống sân đòi đánh trọng tài (Ảnh: CNN Indonesia).

Sau khi xem lại pha quay chậm, có thể thấy trọng tài chính đã có quyết định chính xác. Bóng đập xuống vạch vôi nhưng bật hẳn vào trong cầu môn, trước khi bị phá ra.

Sau trận đấu, trọng tài bị công kích từ cả hai phía. Ngay cả khi được công nhận bàn thắng, PSM Makassar cũng chỉ trích trọng tài vì để trận đấu gián đoạn quá lâu, khiến cho PSM Makassar bị gỡ hòa trong những phút cuối.

Trợ lý HLV của đội bóng này chia sẻ: "Tôi rất thất vọng với cách trọng tài điều khiển trận đấu. Luật đã quy định nếu mỗi hiệp bị gián đoạn quá 30 phút thì trận đấu phải bị hủy. Tuy nhiên, ông ta lại cho trận đấu tiếp tục".