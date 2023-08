CĐV Hải Phòng nhận án phạt nặng sau vụ đốt pháo sáng ở sân Hàng Đẫy

Tối 4/8, Ban kỷ luật Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) ban hành các Quyết định về việc kỷ luật đối với những vi phạm tại vòng 4 giai đoạn 2 Night V-League 2023.

Cổ động viên Hải Phòng đốt pháo sáng trên sân Hàng Đẫy tối 2/8 (Ảnh: Mạnh Quân).

Theo đó, CLB Hà Nội bị phạt 70 triệu đồng do để xảy ra tình trạng khán giả đốt nhiều pháo sáng; gây mất an ninh, an toàn trên sân vận động trong trận đấu giữa CLB Hà Nội và CLB Hải Phòng ngày 2/8.

Trong khi đó, CLB Hải Phòng cũng bị phạt 70 triệu đồng nhưng nhận thêm án cấm CĐV vào sân một trận kế tiếp tại trận đấu trên sân của CLB Hà Nội thuộc các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia, do CĐV của Hải Phòng gây mất an ninh, an toàn; đốt nhiều pháo sáng trên sân Hàng Đẫy ngày 2/8.

Do CLB Hải Phòng sẽ không chạm trán CLB Hà Nội thêm lần nào ở mùa giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia năm nay, nên án phạt sẽ được tính từ mùa giải sau.

Trận đấu giữa CLB Hà Nội và Hải Phòng hôm 2/8, pháo sáng xuất hiện ở khu vực của CĐV Hải Phòng. Lực lượng an ninh liên tục phải dập pháo. Hậu quả là một CĐV nhí của đội khách bị bóng phải nhập viện cấp cứu.

Mùa giải năm nay, CLB Hà Nội từng hai lần bị phạt vì để CĐV đốt pháo sáng ở trận đấu với Hải Phòng và Nam Định ở giai đoạn 1 V-League 2023. Tính đến thời điểm này, CLB Hà Nội đã phải nộp phạt số tiền lên hơn 110 triệu Đồng chỉ vì hành vi sai trái của CĐV đội khách.