CĐV Đông Nam Á nhận xét gì về sức mạnh của U23 Việt Nam?

Sau chiến thắng trước U23 Myanmar, U23 Việt Nam gần như đã giành vé vào vòng bán kết SEA Games 31. Hiện tại, đoàn quân của HLV Park Hang Seo đang dẫn đầu bảng A với 7 điểm, hơn U23 Myanmar và U23 Indonesia 1 điểm.

U23 Việt Nam đã giành chiến thắng nhọc nhằn trước U23 Myanmar (ảnh: Hoàng Việt).

Chứng kiến việc U23 Việt Nam hạ gục hai đối thủ chính ở bảng đấu là U23 Indonesia và U23 Myanmar, nhiều CĐV Đông Nam Á đã khen ngợi sức mạnh của đội bóng.

Bình luận trên trang ASEAN Football, tài khoản Arr Doe Out viết: "Chúc mừng U23 Việt Nam. Các bạn đã có trận đấu hay và khá may mắn. Còn U23 Myanmar thiếu một chút may mắn. Các tiền vệ của đội bóng cũng không có kỹ năng quá cao. Tôi đoán rằng U23 Việt Nam và U23 Indonesia sẽ vào chung kết SEA Games".

Tài khoản Seng Chhay viết: "Chúc mừng U23 Việt Nam. Các bạn đã thể hiện tinh thần thi đấu tuyệt vời. Tôi gửi lời chúc từ Campuchia".

Tài khoản Dila Anita chia sẻ: "U23 Việt Nam xứng đáng với chiến thắng. Còn U23 Myanmar cũng thi đấu hay nhưng chỉ thiếu một chút may mắn".

Tài khoản Firman Syah bình luận: "Tôi gửi lời chúc tới Việt Nam từ Indonesia. Kết quả này khiến cho U23 Indonesia buộc phải bước vào trận chiến sinh tử với U23 Myanmar. Tôi đánh giá U23 Myanmar là đối thủ mạnh nhưng tôi vẫn hy vọng U23 Indonesia có được 1 điểm trong trận đấu ấy để giành vé đi tiếp. Tôi hy vọng U23 Indonesia làm được điều đó, dù nó không dễ dàng".

Nhiều quan điểm cho rằng U23 Việt Nam vẫn chưa quen xây dựng lối chơi áp đặt (Ảnh: Hoàng Việt).

Tài khoản La Min Aung bình luận: "Cả hai đội bóng đều thể hiện tinh thần chiến đấu cao. Tôi không cho rằng trọng tài thiên vị cho bất kỳ bên nào cả. U23 Việt Nam xứng đáng chiến thắng. Tôi cũng tự hào về màn trình diễn của U23 Myanmar".

Bên cạnh đó, nhiều quan điểm vẫn không hài lòng về lối chơi của U23 Việt Nam. Tài khoản เล่นแต่เกมส์ หาแต่เรื่อง bình luận: "U23 Việt Nam vẫn chưa quen với việc xây dựng lối chơi kiểu áp đặt. Nhìn chung, lối chơi của họ giống như Stoke City ngày xưa, chỉ tập trung cho hàng thủ.

Tôi chưa bao giờ đánh giá bóng đá Việt Nam mạnh ở khâu tấn công. Họ luôn gặp khó trước đội bóng có hàng thủ với tính tổ chức cao. Hôm nay, U23 Việt Nam chỉ may mắn có được chiến thắng trước U23 Myanmar.

Thế nhưng, tôi không có ý chê bai gì cả. Đội Thái Lan của tôi không thể chơi như vậy vì không có hàng phòng ngự tốt. Do đó, chúng tôi phải xây dựng lối chơi của riêng mình, nhằm đạt hiệu quả tối đa. Tôi muốn U23 Việt Nam giành ngôi nhất bảng để chạm trán với U23 Thái Lan ở bán kết. Chúc các bạn may mắn".

Ở lượt đấu cuối cùng, U23 Việt Nam sẽ chạm trán với U23 Timor Leste vào lúc 19h00 ngày 15/5. Trong khi đó, U23 Myanmar sẽ đại chiến với U23 Indonesia vào lúc 16h00.