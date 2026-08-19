CĐV chen chân, xếp hàng từ 4h sáng chờ mua vé trận Việt Nam - Malaysia

Sáng 19/8, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã mở bán vé trực tiếp trận tuyển Việt Nam gặp Malaysia tại vòng bán kết lượt về ASEAN Cup 2026. Địa điểm bán vé được đặt tại cổng chính trụ sở VFF trên đường Lê Quang Đạo, phường Từ Liêm, Hà Nội.

Ghi nhận của phóng viên Dân trí, từ sáng sớm hàng trăm người đã có mặt để xếp hàng trước cửa VFF, mang theo ghế nhựa, ghế xếp để ngồi chờ tới giờ mở cửa bán vé.

10h mới mở cửa bán vé, nhưng nhiều người đã có mặt từ 4h sáng để xếp hàng giữ chỗ. Dòng người đứng chen chúc, "chật như nêm" ở trước cửa trụ sở VFF.

Xếp hàng từ 7h sáng, bạn D. (đội mũ xanh) dự định mua 4 vé loại 1 triệu đồng để cùng nhóm bạn đi cổ vũ tuyển Việt Nam.

"Mình biết có thể rất đông người tới chờ mua vé, nhưng không nghĩ mình tới sớm mà nhiều người còn tới sớm hơn, chờ đợi khá lâu. Với trận lượt về này mình dự đoán tuyển Việt Nam sẽ thắng 2-1, Xuân Son và Đình Bắc lập công", D. chia sẻ.

Trước đó, vé xem trận bán kết lượt về giữa Việt Nam - Malaysia được Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) mở bán trực tuyến trong 2 đợt là ngày 8/8 và 13/8. Chỉ sau vài giờ mở bán, vé đã được bán hết. Đến sáng nay, VFF mở bán đợt vé trực tiếp đầu tiên, ngay lập tức hàng trăm người đã có mặt xếp hàng chờ mua vé từ sáng sớm.

Anh Cường, người hâm mộ bóng đá cho biết đã cùng vài người bạn tới xếp hàng từ 4h sáng, chen chân nhau chờ tới giờ mở bán vé.

"Trước đó tôi vào tìm mua vé online nhưng trễ quá nên hết sạch vé, sau khi biết tin VFF mở bán vé trực tiếp, tôi lập tức rủ thêm bạn bè tới đây xếp hàng từ rất sớm, hy vọng có được tấm vé đúng ý để vào sân trực tiếp cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam", anh Cường nói.

Sát giờ bán vé, hàng chục người đứng xếp hàng bắt đầu nhồi nhét, chen chân nhau với hy vọng sớm vào được quầy bán vé.

Đến 9h45, sau khi công tác an ninh được đảm bảo, VFF chính thức mở cửa bán vé trực tiếp cho người hâm mộ. Mỗi người tối đa chỉ được mua 4 vé cho tất cả các hạng vé.

Hiện tại, vé trận Việt Nam - Malaysia chỉ còn loại 300.000 đồng, và 500.000 đồng, loại vé 1 triệu đồng đã hết.

Trái ngược cảnh xếp hàng tại quầy vé chính thức, thị trường vé chợ đen bên ngoài cũng nhộn nhịp không kém. Khu vực dưới vỉa hè đường Lê Quang Đạo, hàng chục phe vé tràn xuống đường, len lỏi vào cả khu vực xếp hàng trước cửa VFF để rao bán vé "chợ đen".

Một số hạng vé giá 300.000 đồng được phe vé "chợ đen" rao với giá khoảng 1,2 triệu đồng/cặp; hạng vé 500.000 được rao giá khoảng 1,6 triệu đồng/cặp.

Mỗi khi có người lại hỏi mua, nhóm phe vé nhanh chóng tiến tới, đưa vé để khách xem và trao đổi về vị trí, mệnh giá. Không khí mua bán diễn ra khá nhộn nhịp ngay bên ngoài khu vực xếp hàng mua vé trước cổng trụ sở VFF.

Nhiều người hâm mộ cho biết, các phe vé chỉ nhận mua vé bằng tiền mặt, không nhận chuyển khoản, nên nhiều người chủ động mang theo tiền mặt, hoặc tìm đến các dịch vụ chuyển khoản đổi tiền mặt ngay tại chỗ.

Nhiều quầy bán vé "chợ đen" công khai ngay vỉa hè quanh khu vực SVĐ Mỹ Đình và VFF với không khí khá nhộn nhịp.

Tối nay lúc 20h, trên SVĐ Mỹ Đình sẽ diễn ra trận bán kết lượt về giữa tuyển Việt Nam - Malaysia tại ASEAN Cup 2026.