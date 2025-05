Cây vợt pickleball có hình dáng độc lạ được sử dụng thi đấu tại Mỹ

Theo tờ Time Now của Mỹ, cây vợt có tên "The Drone Attack" đáp ứng mọi yêu cầu do USAP quy định và được phép xuất hiện trên các sân đấu lớn nhỏ tại Mỹ.

Mặc dù hình dạng của cây vợt này có chút khác thường với cán vợt được thiết kế chéo nhưng hiệu năng mà nó đem lại không khác gì những cây vợt đạt chuẩn khác.

Drone Attack Pro được Hiệp hội Pickleball Mỹ cấp phép sử dụng để thi đấu chuyên nghiệp (Ảnh: Equipment).

Vẻ bề ngoài có chút khác lạ khiến nhiều người nghĩ cây vợt là do một sự cố trong sản xuất. Tuy nhiên đây được cho là một sản phẩm sáng tạo do nhà sản xuất The Paddle thực hiện và được tuân thủ những quy định nghiêm ngặt từ USAP đưa ra.

Theo như nhà sản xuất công bố, "The Drone Attack" được tạo ra nhằm đổi mới và phát triển bộ môn pickleball. Thay vì những cây vợt có hình dạng truyền thống, nhà sản xuất đến từ Mỹ muốn tìm ra những sản phẩm hỗ trợ phong cách chơi mới lạ của những vận động viên.

The Paddle mong muốn, việc cải tiến phần cán vợt sẽ giúp hỗ trợ, giảm áp lực lên phần cổ tay cho người chơi khi thi đấu cũng như luyện tập. Với mong muốn có thể tìm ra nhưng điều mới mẻ trong bộ môn pickleball, nhà sản xuất đang tiến hành những cuộc thử nghiệm khác trên "The Drone Attack" để xem nó chơi tốt như thế nào và liệu có thể sử dụng rộng rãi trong tương lai hay không.

Bên cạnh "The Drone Attack" một sản phẩm khác cũng có hình dạng đặc biệt, được nhà sản xuất Bird Pickleball công bố sẽ giúp làm giảm áp lực lên cổ tay đó là Falcon Elite.

Theo nhà sản xuất, ngoài cảm giác thoải mái, Falcon Elite còn mang đến những cú đánh mạnh mẽ nhờ mặt vợt bằng sợi carbon siêu cứng và lõi tổ ong bằng polypropylen dày 14mm.

Falcon Elite được đưa vào sử dụng rộng rãi trên khắp nước Mỹ (Ảnh: Getty).

Với tay cầm công thái học độc đáo làm giảm áp lực cho cổ tay và khủyu tay, giúp kiểm soát bóng tốt trong những cú Backhand và Forehand. Với mặt vợt bằng sợi carbon cứng cáp, Falcon Elite được đánh giá có trợ lực tốt và là cây vợt bền bỉ ngoài mong đợi.