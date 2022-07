Cảnh sát bảo vệ U19 Việt Nam ở Indonesia

Trong buổi họp kỹ thuật diễn ra vào trưa 12/7, Ban tổ chức (BTC) giải U19 Đông Nam Á cho biết sẽ huy động 1.300 nhân viên an ninh đến sân Patriot Chandrabhaga để đảm bảo an ninh, an toàn cho trận đấu.

Ban tổ chức thông tin cổ động viên (CĐV) chỉ được phép vào một khán đài duy nhất sau khung thành và sẽ đóng cửa 3 khán đài còn lại. Như vậy, số lượng khán giả vào sân đã được Ban tổ chức hạn chế. Tại giải đấu năm nay, các CĐV chủ nhà Indonesia tạo ra sức ép rất lớn từ khán đài với các đội khách.

Đặc biệt sau trận hòa 1-1 giữa U19 Việt Nam và U19 Thái Lan, các CĐV quá khích của Indonesia thậm chí còn chặn xe chở hai đội bóng khiến lượng an ninh phải làm việc rất vất vả để kiểm soát tình hình.

Trước đó, U19 Việt Nam và U19 Thái Lan đã dắt tay nhau vào bán kết sau trận hòa 1-1 ở lượt trận cuối vòng bảng. Kết quả này khiến U19 Indonesia phải sớm chia tay giải đấu ngay trên sân nhà.

An ninh được siết chặt trước trận đấu U19 Việt Nam gặp Malaysia (Ảnh: VFF).

Các CĐV Indonesia cho rằng U19 Việt Nam và U19 Thái Lan dàn xếp tỷ số để loại đội chủ nhà. Các CĐV này cũng kiến nghị Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) nên bỏ tư cách thành viên của Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF).

Về phía Liên đoàn bóng đá Indonesia, tổ chức này cho biết sẽ gửi khiếu nại lên AFF, tố U19 Việt Nam và U19 Thái Lan thi đấu không fair-play.

"Chúng tôi thấy rằng trận đấu giữa U19 Việt Nam và U19 Thái Lan diễn ra không fair-play. Những đội bóng của các quốc gia làm như vậy có phù hợp không. PSSI không buộc tội, nhưng chúng tôi đặt nghi vấn", Chủ tịch PSSI Mochamad Iriawan nói.

''Chúng tôi không có ý kiến gì nếu họ chơi tấn công để tìm kiếm bàn thắng. Nhưng hai đội lại quyết giữ tỷ số 1-1. Điều đó thật thất vọng. PSSI sẽ gửi đơn lên AFF, yêu cầu tổ chức này điều tra thông qua Ủy ban kỷ luật AFF. Dư luận Indonesia đang rất phẫn nộ. Họ thậm chí còn yêu cầu chúng tôi rời AFF", Chủ tịch PSSI Mochamad Iriawan cho biết.

U19 Việt Nam sẽ được bảo vệ tại Indonesia (Ảnh VFF).

Trước trận bán kết gặp U19 Malaysia, HLV Đinh Thế Nam được phóng viên nước chủ nhà hỏi liệu CĐV Indonesia đến sân sẽ ảnh hưởng thế nào đến các cầu thủ U19 Việt Nam.

HLV người Hải Phòng đáp lại: "Các cầu thủ của chúng tôi chỉ mới 17-19 tuổi nên sẽ khó tránh khỏi vấn đề tâm lý khi có CĐV Indonesia. Tôi sẽ động viên các học trò để họ thi đấu một trận thật tốt.

Chúng tôi đã chuẩn bị về tinh thần và chuyên môn, các cầu thủ đã sẵn sàng cho trận đấu vào ngày mai".

Đánh giá về trận đấu, nhà cầm quân người Hải Phòng nhấn mạnh: "Malaysia thi đấu khá kỹ thuật. Họ triển khai từ sân nhà, kiểm soát bóng giữa sân và tấn công nhanh 1/3 sân đối phương. Tôi tôn trọng mọi đối thủ. Các đội khi vào đến bán kết đều mạnh như nhau".

Ở vòng bán kết, U19 Việt Nam sẽ đối đầu với U19 Malaysia vào lúc 15h30 ngày 13/7. Vào lúc 20h00 cùng ngày, U19 Thái Lan đối đầu với U19 Lào.