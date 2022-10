Các golfer thi đấu trên hệ thống LIV sẽ không được cộng điểm xếp hạng

Tuyên bố này của The Official World Golf Ranking (OWGR) gây thất vọng cho những người sáng lập cũng như điều hành hệ thống giải LIV, hệ thống do các tỷ phú Ả rập hậu thuẫn.

Trước đó, hệ thống LIV rất tự tin cho rằng họ sẽ thuyết phục được OWGR, thông qua mối quan hệ tốt giữa MENA Tour (hệ thống các giải golf Trung Đông và Bắc Phi). Họ vốn là đối tác quen thuộc của nhau.

Các giải đấu thuộc hệ thống LIV không được cộng điểm trên bảng xếp hạng golf thế giới OWGR (Ảnh: Getty).

Tuy nhiên, trong một thông báo mới được đưa ra, OWGR cho biết họ vẫn chưa xem xét việc tính điểm cho 2 giải đấu gần nhất của hệ thống LIV, với một trong hai giải đang diễn ra ở Bangkok (Thái Lan).

Thông báo của OWGR có đoạn: "Chỉ sau khi xem xét kỹ lưỡng, chúng tôi mới quyết định có cộng điểm cho các golfer tham dự các giải đấu thuộc hệ thống LIV hay không, còn lúc này thì chưa".

"MENA Tour đã đăng ký giải này, nhưng chúng tôi vẫn phải xem xét với các giải đấu có ít hơn 80 golfer tham dự" - OWGR cho biết thêm.

Quyết định của OWGR chắc chắn khiến cho các quan chức của LIV thất vọng, vì nó có thể giảm giá trị của hệ thống giải đấu. Hiện giải đấu đang diễn ra ở Bangkok của họ có 48 VĐV tham gia, trong số này có 12 golfer trong nhóm 50 tay golf nam hàng đầu thế giới.

Đáng chú ý nhất trong số những người kể trên là tay golf số 3 thế giới, đồng thời là đương kim vô địch The Open Championship (giải golf nhà nghề danh giá nhất trong năm, tương đương với giải Wimbledon trong môn quần vợt) Cameron Smith (Australia).

Không được cộng điểm ở các giải thuộc hệ thống LIV, thứ hạng của Cameron Smith được dự đoán là sẽ trượt đáng kể từ nay đến cuối năm.