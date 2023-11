Bùi Tiến Dũng giúp CLB Viettel giành 3 điểm, Thanh Hóa đánh bại SL Nghệ An

CLB Viettel tiếp đón HL Hà Tĩnh trên sân nhà Hàng Đẫy tối 4/11 với mục tiêu giành 3 điểm ở vòng 3 V-League 2023-24. Tuy nhiên Hoàng Đức và các đồng đội bế tắc trước lối đá phòng ngự chặt chẽ của Hà Tĩnh.

CLB Viettel (đỏ) đã có trận đấu khó khăn trước Hà Tĩnh (Ảnh: Mạnh Quân).

Tình huống trọng tài kiểm tra công nghệ VAR để xác định phạt đền cho CLB Viettel (Ảnh: Mạnh Quân).

Điểm nhấn của trận đấu đến ở phút 72, trọng tài quyết định cho Viettel được hưởng penalty trước Hà Tĩnh. Trước đó, trận đấu đã bị gián đoạn khoảng 5 phút để trọng tài xem xét tình huống trung vệ Lâm Anh Quang để bóng chạm tay trong vòng cấm.

Bùi Tiến Dũng là người lãnh trách nhiệm trên chấm 11m. Đội trưởng Viettel không mắc sai lầm nào để đánh bại thủ môn Tùng Lâm, qua đó mang về chiến thắng 1-0 và 3 điểm cho CLB Viettel trước Hà Tĩnh.

Sau khi ghi bàn, Bùi Tiến Dũng chạy ra góc sân ăn mừng đầy cảm xúc. Trung vệ đội tuyển Việt Nam quỳ gối và chắp tay. Không khó để đoán ra ý nghĩa màn ăn mừng này.

Ngày 8/10 vừa qua, trung vệ sinh năm 1995 chịu nỗi đau cha qua đời. Và anh dành tặng bàn thắng này cho người cha quá cố.

Tình huống ăn mừng cảm xúc của Bùi Tiến Dũng (Ảnh: Mạnh Quân).

Các đồng đội chia sẻ với Bùi Tiến Dũng (Ảnh: Mạnh Quân).

Bùi Tiến Dũng vừa trải qua nỗi đau gia đình (Ảnh: Mạnh Quân.

Ở cuộc so tài giữa Thanh Hóa và SL Nghệ An, đội chủ nhà đã có bàn mở tỷ số sau khi được hưởng penalty. Đó là tình huống thủ thành của SL Nghệ An phạm lỗi với Rimario trong vòng cấm. Trọng tài lập tức cho Thanh Hóa được hưởng phạt đền.

Rimario thực hiện không thành quả phạt đền khi thủ môn của SL Nghệ An cản được, tuy nhiên ngoại binh này kịp thời lao tới đá bồi để mở tỷ số cho Thanh Hóa.

Phút 18, tỷ số là 2-0 cho đội bóng xứ Thanh. Rimario chọc khe cho Luiz Antonio băng xuống dứt điểm, thủ môn Văn Việt cản phá thành công. Tuy nhiên Lê Thanh Bình đã có mặt kịp thời để thực hiện cú đánh đầu hiểm hóc, nâng tỷ số lên 2-0.

Phút 23, từ quả tạt bên cánh phải, Rimario đánh đầu tung lưới SL Nghệ An. Tuy nhiên trọng tài xác định tiền đạo của Thanh Hóa việt vị.

Sau khi bị dẫn 2 bàn, SL Nghệ An phải đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Tuy nhiên, lối chơi của đội khách thiếu đi sự đột biến. Đây cũng là điều dễ hiểu khi SL Nghệ An sử dụng rất nhiều cầu thủ trẻ ở V-League năm nay.

Sang hiệp 2, SL Nghệ An chơi rất cố gắng. Phút 60, Mạnh Quỳnh thực hiện cú vô lê đẹp mắt ngay sát vòng cấm địa tung lưới Thanh Hóa, rút ngắn cách biệt xuống 1-2.

Nhưng chỉ 10 phút sau, thủ môn Văn Việt mắc sai lầm khi bắt không dính bóng, Nguyên Hoàng dễ dàng ghi bàn nâng tỷ số lên 3-1 cho Thanh Hóa. Đây cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu ở vòng 3 Night Wolf V-League 2023..