Bóng đá Indonesia đối diện với án phạt của AFF

Ở giải U16 Đông Nam Á, những cổ động viên (CĐV) nước chủ nhà Indonesia đã để lại hình ảnh không đẹp. Ở trận đấu giữa U16 Indonesia và U16 Việt Nam, những CĐV Indonesia đã có hành động đe dọa, chửi bởi và ném chai lọ về phía cầu thủ Việt Nam.

Indonesia đối diện với án phạt từ AFF vì không đảm bảo được công tác an ninh (ảnh: VFF).

Sau trận đấu, HLV U16 Indonesia, Bima Sakti lên tiếng xin lỗi toàn đội U16 Việt Nam. Ông chia sẻ: "Tôi xin lỗi vì những gì đã xảy ra trong trận đấu giữa U16 Indonesia và U16 Việt Nam. Một bộ phận cổ động viên Indonesia đã thiếu kiềm chế trong ứng xử với cầu thủ U16 Việt Nam. Tôi xin chân thành xin lỗi các cầu thủ U16 Việt Nam và những người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Hy vọng rằng trong trận đấu với U16 Myanmar, các CĐV Indonesia sẽ cư xử một cách lịch thiệp hơn".

Chưa dừng lại ở đó, trong trận đấu với U16 Myanmar, CĐV Indonesia tiếp tục có hành động quá khích tương tự, nhằm gây áp lực tinh thần cho đội khách.

Điều đó khiến Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) đứng trước nguy cơ nhận án phạt từ AFF khi không đảm bảo được công tác an ninh trong thời gian diễn ra giải U16 Đông Nam Á.

CĐV Indonesia tiếp tục ném chai lọ trong trận đấu với U16 Myanmar (ảnh: Bola).

Trước hành động quá khích của CĐV, Chủ tịch PSSI, Mochamad Iriawan đã lên tiếng sau trận đấu của đội nhà với U16 Myanmar: "Tôi lấy làm tiếc vì hành động không đẹp của CĐV Indonesia. Tôi hy vọng điều đó không xảy ra nữa. Việc ném chai lọ xuống sân là không phù hợp".

Ông Mochamad Iriawan nhấn mạnh rằng những CĐV Indonesia cần phải tôn trọng đối thủ ngay cả khi thi đấu ở trong và ngoài nước. Đặc biệt, ông muốn hướng tới hành động đẹp ở giải trẻ. Người đứng đầu bóng đá Indonesia nói thêm: "Tôi đã thấy các cầu thủ trẻ Indonesia chào U16 Myanmar sau trận đấu. Đó là điều chúng tôi muốn hướng tới".

Trong khi đó, HLV Nguyễn Quốc Tuấn của U16 Việt Nam bày tỏ lo ngại về công tác an ninh: "Tôi hy vọng Ban tổ chức đảm bảo an ninh cho cầu thủ U16 Việt Nam, đặc biệt ở giai đoạn chuẩn bị cho trận đấu. Ở lần gặp nhau trước đó, khán giả gây áp lực rất nhiều cho cầu thủ chúng tôi. Hy vọng lần này Ban tổ chức đảm bảo an ninh ở phần phía sau cầu môn cho U16 Việt Nam".

Trận chung kết giải U16 Đông Nam Á giữa U16 Indonesia và U16 Việt Nam diễn ra vào lúc 20h00 ngày 12/8.