BIM Group IRONMAN 70.3 trở lại cuối tuần này tại Phu Quoc Marina

Giải đấu thương hiệu toàn cầu, địa điểm tiêu chuẩn quốc tế

IRONMAN là thương hiệu toàn cầu. Trong đó, giải ở cự ly 70.3 được ưa chuộng với 113 giải diễn ra khắp thế giới. Tổ chức một sự kiện IRONMAN 70.3 không đơn giản, theo đó, địa điểm thi đấu đóng vai trò quan trọng.

Năm ngoái, tham dự BIM Group IRONMAN 70.3 mùa đầu theo lời mời từ nhà tổ chức, vận động viên 6 lần vô địch Ironman thế giới, Mark Allen phải bất ngờ về địa điểm tổ chức - khu phức hợp Phu Quoc Marina: "Phú Quốc rất tuyệt vời. Cảnh biển, núi, rừng đều rất đẹp và ấn tượng. Khung cảnh, thời tiết và sự chuẩn bị tại nơi đây đều đã đáp ứng những tiêu chuẩn thi đấu quốc tế".

Không gian xanh của khu phức hợp Phu Quoc Marina, nơi diễn ra BIM Group IRONMAN 70.3 Phu Quoc (Ảnh: BTC).

"Một trong những điều tôi thực sự thích ở nơi đây đó là việc dễ dàng di chuyển trong địa điểm thi đấu, dễ dàng di chuyển từ khu vực chuyển tiếp cho đến khu vực xuất phát bơi và vạch đích", anh nói.

Ấn tượng bởi quy hoạch ở Phu Quoc Marina, Mark Allen nói thêm: "Tất cả tập trung ở một nơi. Đó thực sự là điều tuyệt vời với vận động viên, cả những người cổ vũ, gia đình và bạn bè của họ. Khi không phải tìm cách di chuyển khắp nơi, vận động viên trở nên tập trung hơn và giải đấu sẽ tràn đầy năng lượng".

Cuối tuần này, huyền thoại 3 môn người Mỹ sẽ quay lại khu phức hợp Phu Quoc Marina để tham gia BIM Group IRONMAN 70.3 Phu Quoc. Theo ban tổ chức, mùa này số vận động viên quốc tế về Phú Quốc thi BIM Group IRONMAN 70.3 tăng 20%.

Thường diễn ra ở các điểm đến biển đảo, IRONMAN 70.3 mang lại nhiều lợi ích cho ngành du lịch khi mỗi vận động viên có mức chi tiêu cao và thường đi cùng 2 - 3 người thân.

Theo ban tổ chức, BIM Group IRONMAN 70.3 Phu Quoc mùa 1 ước tính đem về khoảng 3,7 triệu USD cho thành phố. Trong bối cảnh thách thức của du lịch Phú Quốc năm 2023, sự kiện kéo dài 3 ngày này là một viên ngọc.

Năm ngoái, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Kiên Giang đã bổ sung giải đấu vào các sự kiện quốc tế được tổ chức thường niên với kỳ vọng thúc đẩy du lịch thể thao của tỉnh, là cơ hội để Phú Quốc có thể giới thiệu về cảnh đẹp thiên nhiên cũng như sự phong phú về văn hóa.

Nhân viên tại Phu Quoc Marina cổ vũ vận động viên thi đấu tại giải (Ảnh: BTC).

Thông điệp cổ vũ tinh thần chinh phục

Năm thứ 2 liên tiếp BIM Group và Sunrise Events Vietnam hợp tác tổ chức IRONMAN 70.3 tại Phu Quoc Marina với thông điệp "Best In Me" xuyên suốt.

Thông điệp khuyến khích các vận động viên chinh phục bản thân, vươn đến thành tích tốt nhất. Đây cũng là thông điệp gắn liền với các giải 3 môn mà BIM Group đưa về Phú Quốc từ năm 2022.

Theo đại diện BIM Group, Best In Me còn phản ánh mong muốn lan tỏa giá trị về lối sống ưu tú, khỏe mạnh và truyền tải tinh thần sống tích cực đến mọi người.

Mùa này, số vận động viên quốc tế về Phú Quốc thi BIM Group IRONMAN 70.3 Phu Quốc tăng 20% (Ảnh: BTC).

Ở mùa 1, BIM Group IRONMAN 70.3 Phu Quoc thu hút gần 2.000 vận động viên từ 47 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới tham dự giải, hàng nghìn người thân, bạn bè vận động viên đến cổ vũ, du lịch….

Năm nay, theo nhà tổ chức, lượng khách đặt phòng lưu trú và số đêm nghỉ tại các khu nghỉ dưỡng, khách sạn trong khu phức hợp Phu Quoc Marina cao hơn mùa 1.

Ngoài gói lưu trú ưu đãi dành riêng cho IRONMAN 70.3, các khu nghỉ dưỡng, khách sạn cao cấp tại Phu Quoc Marina còn mang đến những dịch vụ được "may đo" cho vận động viên như liệu trình thư giãn, phục hồi cơ thể tối ưu tại spa và phòng gym, tiệc và quà chào mừng đặc biệt khi check-in, bên cạnh thực đơn hàng ngày giàu năng lượng.

BIM Group đầu tư vào Phú Quốc từ năm 2004. Từ một Bãi Trường chỉ có cát và cây bụi, BIM đã phát triển tại đây khu phức hợp đẳng cấp quốc tế, quy tụ những thương hiệu nghỉ dưỡng hàng đầu thế giới như Regent, InterContinental, Sailing Club, Park Hyatt...

Bên cạnh các khách sạn sang trọng nổi tiếng, Phu Quoc Marina được biết đến như địa điểm nghỉ dưỡng thanh bình, tiện nghi tiêu chuẩn quốc tế hàng đầu đảo ngọc.