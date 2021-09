Bị thay ra sân, Messi vùng vằng từ chối bắt tay HLV Pochettino

Dân trí Lionel Messi đã công khai bày tỏ thái độ không hài lòng với HLV Mauricio Pochettino khi phải rời sân vào phút 75 trong chiến thắng 2-1 của PSG trước Lyon ở vòng 6 Ligue 1.

Ở trận đấu với Lyon, Messi và Neymar cùng ra sân trong đội hình xuất phát. Đây cũng là trận đấu thứ ba của Messi trong màu áo Paris Saint Germain (PSG) và là lần đầu tiên anh được chơi trên sân nhà trước sự cổ vũ của đông đảo người hâm mộ.

Messi thi đấu khá năng nổ trong hiệp một trước khi bị thay ra trong hiệp hai.

Messi đã thi đấu khá năng nổ trong hiệp một và bỏ lỡ nhiều cơ hội ghi bàn. Đáng tiếc nhất là tình huống sút phạt của Messi đưa bóng đập trúng điểm nối khung gỗ ở phút 37 của trận đấu khiến anh mất một siêu phẩm cho PSG. Trong hiệp hai, Messi chơi mờ nhạt và bị HLV Mauricio Pochettino thay ra ở phút 75.

Messi bày tỏ thái độ không hài lòng khi bị thay ra ở phút 75 của trận đấu.

Anh từ chối bắt tay HLV Pochettino với biểu cảm giận dỗi trên khuôn mặt.

Messi tỏ ra không hài lòng khi bị thay ra sớm và cúi đầu đi ra ngoài đường biên. HLV Pochettino đi tới và muốn bắt tay nhưng Messi từ chối để bày tỏ thái độ không hài lòng trước quyết định của ông thầy người Argentina.

Thậm chí khi đã ngồi vào khu vực dành cho các cầu thủ dự bị, Messi tiếp tục tỏ thái độ cau có khó chịu vì quyết định nói trên của HLV Pochettino.

Messi vẫn tỏ ra tức giận khi ngồi vào khu vực dành cho các cầu thủ dự bị.

May mắn PSG sau đó hoàn tất cú lội ngược dòng bằng bàn thắng ở phút 90+3 do công của tiền đạo vào sân thay người Mauro Icardi sau đường kiến tạo do Kylian Mbappe thực hiện. PSG tiếp tục dẫn đầu Ligue 1 với 6 trận toàn thắng kể từ đầu giải.

Theo Whoscored, trong 75 phút thi đấu, Messi chỉ tung ra 4 cú sút, một trong số này đi dội xà khung thành Lyon. Siêu sao người Argentina tung ra 48 đường chuyền với tỷ lệ chính xác 83%.

El Pulga được Whoscored chấm 7,3 điểm cho màn trình diễn này, thấp hơn Neymar (8,3 điểm) và Mbappe (7,5 điểm). Đáng chú ý trong khi C.Ronaldo đã ghi tới 4 bàn sau ba trận ra mắt cho Man Utd thì Messi hiện vẫn tịt ngòi với cùng số trận như ngôi sao người Bồ Đào Nha.

Sau trận đấu, HLV Pochettino phủ nhận cáo buộc mâu thuẫn với Messi sau quyết định rút cầu thủ 34 tuổi ra nghỉ ở phút 76:"Đây là quyết định mà các huấn luyện viên phải làm để giúp đội bóng. Ai cũng biết rằng PSG có những cầu thủ rất tuyệt vời, nhưng chúng tôi buộc phải đưa ra lựa chọn.

Những quyết định thay người có thể khiến người hâm mộ hứng thú, những đôi khi lại gây ra hiệu ứng ngược lại. Messi đã nói với tôi rằng cậu ấy vẫn ổn", HLV người Argentina chia sẻ sau trận đấu với Lyon.

Sông Lam