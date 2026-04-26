Barcelona bỏ xa Real Madrid 11 điểm trong cuộc đua vô địch La Liga

Hành quân đến sân Coliseum Alfonso Pérez của Getafe, Barcelona có cơ hội bứt phá sau khi Real Madrid vừa bị Betis cầm hòa 1-1. Dù thiếu vắng Lamine Yamal, HLV Hansi Flick vẫn có đầy đủ các ngôi sao quan trọng như Olmo, Fermin Lopez, Lewandowski.

Fermin Lopez mở tỷ số cho Barcelona (Ảnh: Reuters).

Getafe thi đấu đầy chặt chẽ trên sân nhà, họ triển khai hệ thống phòng ngự lùi sâu, chơi quyết liệt và không ngại va chạm, khiến Barcelona gặp rất nhiều khó khăn trong việc tiếp cận cầu môn của thủ thành David Soria.

Barcelona kiểm soát thế trận ở 30 phút đầu tiên, nhưng không tạo ra cơ hội rõ rệt. Robert Lewandowski gần như mất hút, tình huống đáng chú ý nhất là cú sút của tài năng trẻ Roony Bardghji đưa bóng đi chệch cột dọc.

Hiệp 1 tưởng như đã an bài thì ở phút bù giờ cuối cùng, Pau Cubarsi dâng cao cắt bóng quyết đoán, mở ra tình huống phản công. Pedri ngay lập tức tung đường chọc khe sắc lẹm, đặt Fermin Lopez vào thế đối mặt. Tiền vệ người Tây Ban Nha không mắc sai lầm nào, dứt điểm lạnh lùng mở tỷ số 1-0 cho Barcelona.

Barcelona bước vào hiệp 2 với tâm lý thoải mái, đội khách hoàn toàn kiểm soát cuộc chơi, trong khi Getafe gần như không thể tạo ra bất kỳ pha dứt điểm trúng đích nào về phía khung thành của thủ môn Joan Garcia.

Barcelona tiến gần đến chức vô địch La Liga năm nay (Ảnh: Getty).

HLV Hansi Flick tung Marcus Rashford vào sân và sự thay đổi này nhanh chóng phát huy hiệu quả. Phút 74, Lewandowski thể hiện đẳng cấp với đường chuyền chuẩn xác, Rashford đi bóng vượt qua Djene Dakonam trước khi dứt điểm gọn gàng, nâng tỷ số lên 2-0 cho Barcelona.

Trong thời gian còn lại của trận đấu, Barcelona chủ động giảm nhịp độ, kiểm soát bóng chắc chắn khiến Getafe không có cơ hội cầm được bóng. Barcelona có thể ghi được bàn thắng thứ ba ở phút bù giờ, đáng tiếc là Marc Casado lại bỏ lỡ khó tin ở cự ly gần.

Chiến thắng 2-0 trước Getafe giúp Barcelona tiếp tục dẫn đầu La Liga với 85 điểm/33 trận, hơn đội xếp thứ hai Real Madrid đến 11 điểm. Nếu duy trì phong độ như hiện tại, Barcelona nhiều khả năng lên ngôi vô địch trước khi đối đầu Real Madrid ở vòng 35 La Liga.

Đội hình thi đấu

Getafe: Soria, Mancha, Djene, Duarte, Boselli, Iglesias, Birmancevic, Milla, Arambarri, Martin, Satriano

Barcelona: Joan Garcia, Kounde, Cubarsi, Martin, Cancelo, Gavi, Pedri, Bardghji, Olmo, Fermin Lopez, Lewandowski.

Bàn thắng: Fermin Lopez 45', Rashford 74'.