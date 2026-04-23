Lamine Yamal ghi bàn, Barcelona tiếp tục hơn Real Madrid 9 điểm

Tiếp đón Celta Vigo trên sân nhà Nou Camp, Barcelona quyết tâm giành chiến thắng để về đích sớm trong cuộc đua vô địch La Liga. HLV Hansi Flick đặt kỳ vọng ghi bàn vào các tiền đạo Lamine Yamal, Ferran Torres và Dani Olmo.

Đội chủ nhà dồn ép và liên tiếp tạo ra cơ hội đáng chú ý về phía khung thành đối phương. Lamine Yamal vẫn là tâm điểm của mỗi đợt tấn công và anh thực hiện khá nhiều các pha dứt điểm nguy hiểm khiến cầu môn Celta Vigo chao đảo.

Sức ép của Barcelona đã được cụ thể hóa ở phút 40, hậu vệ Celta Vigo phạm lỗi với Yamal trong vòng cấm địa và trọng tài chỉ tay vào chấm phạt đền. Ngôi sao Tây Ban Nha bước lên đánh bại thủ môn Radu, mở tỷ số 1-0 cho Barcelona.

Tuy nhiên ngay sau đó, Lamine Yamal phải rời sân vì chấn thương, HLV Hansi Flick đưa Roony Bardghji vào sân thay thế. Ở hiệp 1, trọng tài cho bù giờ tới 23 phút vì sự cố y tế trên khán đài khi một cổ động viên gặp vấn đề sức khỏe.

Dù vậy, ở khoảng thời gian này, cầu thủ hai đội thi đấu khá nhạt nhòa và không thể tạo ra cơ hội rõ rệt nào. Bước sang hiệp 2, Barcelona tiếp tục áp đảo và Ferran Torres đưa bóng vào lưới Radu ở phút 55, nhưng bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị.

Nhằm tìm kiếm thêm bàn thắng, HLV Hansi Flick quyết định tung thêm Rashford, Fermin Lopez, De Jong vào sân. Mặc dù vậy khi thiếu vắng Lamine Yamal, Barcelona không còn giữ được sự sắc sảo trong tấn công.

Barcelona bảo toàn chiến thắng chung cuộc 1-0 trước Celta Vigo và củng cố vững chắc ngôi đầu bảng La Liga với 82 điểm/32 trận, hơn đội xếp sau Real Madrid 9 điểm.

Đội hình thi đấu

Barcelona: Joan Garcia, Kounde, Cubarsi, Gerard Martin, Cancelo, Eric Garcia, Gavi, Yamal, Pedri, Olmo, Torres.

Bàn thắng: Yamal 40' (pen).

Celta Vigo: Radu, Alonso, Lago, Rodriguez, Rueda, Fer Lopez, Moriba, Carreira, Duran, Alvarez, Jutgla.