Báo Thái Lan phân tích khả năng vào bán kết của U23 Việt Nam

Đặc biệt, tình hình các ca mắc Covid-19 của đội bóng trong tay HLV Đinh Thế Nam được báo Thái Lan chú ý. Tờ Siam Sport của đất Chùa Vàng viết: "U23 Việt Nam có thêm 5 ca mắc Covid-19, trước trận đấu với U23 Thái Lan".

"Hai đội Việt Nam và Thái Lan có thể tự quyết định số phận của mình vào ngày 22/2 tới đây. Đôi bên đều đang có ba điểm, nhưng U23 Việt Nam xếp trên nhờ có hiệu số bàn thắng/bại tốt hơn là +7, so với hiệu số +2 của Thái Lan.

U23 Việt Nam rộng cửa vào bán kết giải Đông Nam Á (Ảnh: VFF).

Ở trận đấu tới, nếu trận đấu kết thúc với tỷ số hòa, U23 Việt Nam sẽ giành ngôi nhất bảng C, trong khi Thái Lan chỉ nhất bảng nếu có chiến thắng" - tờ Siam Sport thông tin thêm.

Ngoài khả năng vào bán kết bằng cách đứng nhất bảng C nếu thắng hoặc hòa Thái Lan, U23 Việt Nam vẫn còn một khả năng nữa để vào bán kết, đó là chỉ thua đội bóng đất Chùa Vàng với cách biệt vừa phải, và hơn chỉ số phụ so với đội đang đứng nhì bảng C là Campuchia.

Tuy nhiên, tình hình sức khỏe của đội tuyển U23 Việt Nam hiện đang là vấn đề lớn đối với HLV Đinh Thế Nam.

Tờ Siam Sport cho biết: "Trước trận đấu với Singapore, U23 Việt Nam có 4 ca dương tính với virus SARS-CoV-2. Sau trận đấu nói trên, họ có thêm 5 ca mắc Covid-19 nữa, nâng tổng số người hiện dương tính lên thành 9 người. May cho U23 Việt Nam là họ mang sang Campuchia đến 29 cầu thủ".

"Ở bảng C, vẫn còn khả năng là Thái Lan và Việt Nam cùng dắt tay nhau vào bán kết, với tư cách một đội là đội nhất bảng C, còn đội kia là đội nhì bảng có thành tích tốt nhất. U23 Thái Lan chỉ bị loại nếu thua U23 Việt Nam quá hai bàn cách biệt" - tờ nhật báo thể thao hàng đầu xứ sở Chùa Vàng nhấn mạnh.

Hiện tại, tính cho đến sáng nay (21/2), chỉ mới có Timor Leste (nhất bảng A) là đội đã chắc suất vào bán kết. Ba suất bán kết còn lại sẽ là cuộc cạnh tranh giữa các đội Campuchia (hy vọng vào suất dành cho đội xếp nhì bảng có thành tích tốt nhất), Lào và Malaysia (tranh suất nhất bảng B, bảng đấu này chỉ có một vé vào bán kết), cũng như Việt Nam và Thái Lan (ở bảng C).