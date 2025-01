Báo Thái Lan nêu lý do đội nhà không thể vô địch AFF Cup 2024

Hai trong số những sự kiện đáng chú ý nhất của bóng đá Thái Lan trong năm 2024, một là King's Cup diễn ra hồi tháng 10 và hai là chiến dịch trong những ngày tháng 12. King's Cup mang đến niềm vui còn AFF Cup mang về nỗi đau cho đội tuyển Thái Lan.

Chỉ có điều, niềm vui nho nhỏ tại King's Cup không thể giúp cho đội tuyển Thái Lan, bóng đá Thái Lan vơi đi nỗi sầu quá lớn tại AFF Cup.

Thái Lan thua đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2024 (Ảnh: Tiến Tuấn).

Về King's Cup, tờ Siam Sport viết: "Đội tuyển Thái Lan lần đầu tiên giành được ngôi vô địch King's Cup sau 7 năm. Giải đấu này có sự tham dự của các đội Thái Lan, Philippines, Tajikistan và Syria".

"Bàn thắng siêu hạng của Chanathip Songkrasin giúp Thái Lan thắng Syria ở chung kết. Đây là ngôi vô địch thứ 16 trong lịch sử của đội bóng xứ sở Chùa Vàng, nhưng là ngôi vô địch đầu tiên sau 7 năm", Siam Sport viết thêm.

Còn về AFF Cup 2024, tờ nhật báo thể thao hàng đầu Thái Lan bình luận: "Đây là giải đấu có quá nhiều tranh cãi, AFF Cup nhận nhiều sự chỉ trích".

"Đội tuyển Thái Lan không thể sử dụng lực lượng mạnh nhất của mình vì chương trình thi đấu AFF Cup trùng với lịch thi đấu của các CLB. Đấy là lý do mà một số CLB thuộc giải Thai-League dứt khoát không nhả cầu thủ cho đội tuyển quốc gia", Siam Sport thông tin thêm.

Cụm từ "cần vượt qua trình độ Đông Nam Á" trở lại với bóng đá Thái Lan, sau thất bại trước đội tuyển Việt Nam ở AFF Cup (Ảnh: Hướng Dương).

Những dòng bình luận trên cho thấy truyền thông Thái Lan vẫn chưa nguôi ngoai thất bại trước đội tuyển Việt Nam ở giải vô địch bóng đá Đông Nam Á vừa kết thúc. Họ vẫn tìm lý do để bào chữa cho thất bại của đoàn quân trong tay HLV Masatada Ishii (người Nhật Bản), bao gồm cả lý do khách quan lẫn lý do chủ quan.

Siam Sport phân tích: "Ban tổ chức (BTC) các giải đấu trong nước biết trước lịch thi đấu của AFF Cup, nhưng vẫn cố tình sắp xếp lịch thi đấu trùng với giải Đông Nam Á. Đội tuyển Thái Lan toàn thắng cả 4 trận vòng bảng AFF Cup, nhưng đổi lại nhiều ca chấn thương và để thủng lưới nhiều nhất kể từ AFF Cup 1996".

"Chưa hết, Thái Lan suýt thua Singapore ở vòng bảng. Sau đó, trận thua Philippines 1-2 ở bán kết lượt đi là thất bại đầu tiên của đội tuyển Thái Lan trước đội bóng này sau 52 năm. Nhiều cầu thủ tham dự AFF Cup được đánh giá là không xứng đáng khoác áo đội tuyển quốc gia, nhưng vẫn được HLV Masatada Ishii trao cơ hội", Siam Sport cho hay.

Từ sự chồng chéo trong lịch thi đấu, cũng như từ những sai lầm của HLV Masatada Ishii, theo quan điểm của tờ Siam Sport, thất bại của đội tuyển Thái Lan trước đội tuyển Việt Nam là khó tránh khỏi.

Tờ nhật báo thể thao hàng đầu thể thao Thái Lan đúc kết dòng cuối cùng cho giải đấu quan trọng nhất của bóng đá Thái Lan trong năm qua: "Từ những vấn đề như trên, cuối cùng đội tuyển Thái Lan không thể vô địch AFF Cup".