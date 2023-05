Báo Thái Lan bình luận khi đội nhà thắng Malaysia và bằng điểm U22 Việt Nam

Đánh bại U22 Malaysia, U22 Thái Lan vươn lên bằng điểm U22 Việt Nam

Trong trận đấu ở bảng B SEA Games 32 vào hôm qua (6/5), U22 Thái Lan đã giành chiến thắng với tỷ số 2-0 trước Malaysia. Với kết quả này, "Voi chiến" vươn lên có cùng 6 điểm như U22 Việt Nam và cùng hiệu số bàn thắng bại 5-1. Cơ hội vượt qua vòng bảng đang rộng mở trước mắt đội bóng xứ Chùa vàng.

U22 Thái Lan dễ dàng đánh bại U22 Malaysia (Ảnh: Matichon).

Bình luận về trận đấu này, tờ Siam Sport có bài viết: "Đánh bại U22 Malaysia nhẹ nhàng, U22 Thái Lan hẹn gặp U22 Việt Nam ở trận đấu quyết định". Trong bài viết, tác giả nhấn mạnh: "Bộ tứ trụ cột của U22 Thái Lan là Purachet Thodsanit, Channarong Promsrikaew, Airfan Doloh và Teerasak Poeiphimai tiếp tục tung hoành ngang dọc và hạ gục đối thủ U22 Malaysia một cách dễ dàng.

Hai bàn thắng trong trận đấu này đã giúp U22 Thái Lan vươn lên bằng điểm và bằng hiệu số bàn thắng bại với U22 Việt Nam. Hai đội sẽ gặp nhau ở lượt trận cuối cùng. Trước đó, U22 Thái Lan sẽ đối đầu với U22 Lào".

Trong khi đó, tờ Matichon nhấn mạnh: "Những chú voi chiến đã phục thù thành công "Hổ vàng" khi giành chiến thắng với tỷ số 2-0, qua đó tiến gần hơn tới tấm vé lọt vào bán kết SEA Games 32. Ở SEA Games 31 diễn ra ở Việt Nam vào năm ngoái, U22 Thái Lan từng thua 1-2 trước chính đối thủ này".

Báo Thái Lan tự tin vào sức mạnh của đội nhà, hẹn gặp U22 Việt Nam trong trận đấu quyết định ở bảng B SEA Games 32 (Ảnh: Khaosod).

Tờ MGR Online giật tít: "Không sợ hãi trước cái nóng 39 độ C, "Voi chiến" tăng tốc hạ gục Malaysia". Theo ghi nhận, nhiệt độ ở Campuchia hôm qua vào khoảng 39 độ C, còn nhiệt độ trên sân có thể lên tới 44 độ C. Dù phải thi đấu sớm nhưng U22 Thái Lan vẫn thể hiện được lối chơi ban bật, với tốc độ khá cao.

Tương tự, tờ Khaosod cũng khen ngợi tinh thần chiến đấu của các cầu thủ U22 Thái Lan giữa nắng nóng 39 độ C. Sau chiến thắng trước U22 Malaysia, thầy trò HLV Issara Sritaro cho thấy nhiều tín hiệu có thể giành tấm huy chương vàng SEA Games 32.

Ở lượt đấu tiếp theo tại bảng B, U22 Việt Nam sẽ đối đầu với U22 Malaysia vào lúc 19h00 ngày 8/5. Trước đó, U22 Thái Lan đụng độ với U22 Lào vào lúc 16h00.