Báo Thái Lan ấn tượng mạnh với màn chào đón dành cho cầu thủ nữ Việt Nam

Tờ Siam Sport của Thái Lan viết: "Một màn chào mừng hoành tráng. Các cầu thủ nữ Việt Nam được diễu hành quanh TPHCM sau khi giành tấm vé lịch sử dự World Cup".

"Đội tuyển nữ Việt Nam đã giành vé dự VCK World Cup, đây là lần đầu tiên trong lịch sử họ làm được điều này, sau trận thắng đội nữ Đài Loan" - tờ Siam Sport thông tin thêm.

Hình ảnh những chiếc xe buýt mui trần đưa các cầu thủ nữ Việt Nam chạy quanh TPHCM khiến truyền thông Thái Lan ấn tượng (Ảnh: IP Thiên).

Sau thành tích này, đội bóng của HLV Mai Đức Chung được xem là những người hùng, họ được chào đón rất nồng nhiệt sau khi trở về Hà Nội hôm 10/2. Sau đó, các cầu thủ một lần nữa được đón tiếp tương tự khi về với địa phương nơi mình đang đầu quân và sinh sống.

Trong số này, các nữ cầu thủ TPHCM và Quảng Ninh tiếp tục nhận được nhiều tình cảm của người hâm mộ và được thưởng thêm khi về tới đây.

Tờ Siam Sport không quên bỏ qua chi tiết này: "Mới đây, các cầu thủ nữ Việt Nam trở về TPHCM, họ có buổi diễu hành quanh thành phố. Người hâm mộ đón chờ họ rất nồng nhiệt, giữa không khí vui tươi khắp cả nước".

Đúng là hình ảnh những chiếc xe buýt mui trần đưa các cầu thủ nữ Việt Nam, đang khoác áo đội nữ TPHCM, dạo quanh thành phố mang tên Bác chiều 11/2 quá ấn tượng.

Bản thân các cầu thủ nữ Việt Nam cũng bất ngờ khi được đón chào theo cách này (Ảnh: Hải Long).

Những chiếc xe buýt này hiện cũng là biểu tượng mới của du lịch TPHCM, việc TPHCM dùng phương tiện này để đón tiếp các cầu thủ nữ ngoài việc thể hiện sự trọng thị với các cô gái đá bóng, thì đang mang lại hiệu quả lớn về du lịch, bởi ngay lập tức hoạt động này được lan tỏa trên truyền thông quốc tế.

Càng chứng kiến cảnh đội tuyển nữ Việt Nam được đón tiếp nồng hậu khi về nhà, truyền thông xứ sở Chùa Vàng càng chạnh lòng với tình cảnh của đội tuyển nữ Thái Lan hiện nay.

Tại giải châu Á năm 2022 vừa kết thúc tại Ấn Độ, Thái Lan chính là đội đã để thua đội tuyển nữ Việt Nam ở giai đoạn play-off châu Á, và phải hồi hộp chờ loạt đấu play-off liên lục địa với đại diện của các châu lục khác.

Tờ Siam Sport viết: "World Cup 2023 sẽ diễn ra tại Australia và New Zealand. Trong khi đội tuyển nữ Việt Nam đã giành vé đến đây, thì đội tuyển nữ Thái Lan vẫn chưa có may mắn đó, do đã lỡ giai đoạn play-off khu vực châu Á".

"Đội tuyển nữ Thái Lan phải trải qua một giai đoạn play-off khác, thi đấu với các đội thuộc các châu lục khác" - vẫn là thông tin được đăng tải trên tờ nhật báo thể thao hàng đầu Thái Lan.