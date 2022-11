Bạo loạn kinh hoàng tại Brussels sau trận thua của Bỉ ở World Cup

Cảnh sát Bỉ đã phải sử dụng vòi rồng và bắn hơi cay, khi những người hâm mộ bóng đá cuồng nhiệt ở thủ đô Brussels bắn pháo sáng, lật ô tô và đốt cháy xe máy trên đường phố.

Khoảng 100 cảnh sát chống bạo động đã được huy động để giải quyết tình trạng hỗn loạn ở thủ đô trong suốt trận đấu Bỉ thua 0-2 Morocco, ở lượt trận thứ hai bảng F World Cup 2022.

Nhiều CĐV quá khích của Morocco sống tại Bỉ đã tràn ra đường ăn mừng chiến thắng của quê hương và tạo ra cuộc bạo loạn trên đường phố (Ảnh: AP).

Đoạn video gây sốc cho thấy những ngọn lửa bùng cháy giữa đường và những người hâm mộ cuồng nhiệt đập vỡ cửa kính của một chiếc ô tô màu đỏ. Trong một clip khác, cảnh sát có thể được nhìn thấy đang sử dụng vòi rồng để giải tán đám đông cuồng nộ bắn pháo hoa và ném gạch vào ô tô.

Khói dày đặc tràn ngập đường phố khi những cổ động viên (CĐV) quá khích đốt pháo sáng và cảnh sát bắn hơi cay, lập hàng rào bằng khiên để bảo vệ.

Những kẻ quá khích đốt cháy ô tô trên đường phố của Brussels, Bỉ (Ảnh: AP).

Các CĐV quá khích sử dụng pháo hoa để bắn vào cảnh sát chống bạo động (Ảnh: AP).

Khung cảnh đáng sợ trên đường phố thủ đô Brussels sau trận thua của tuyển Bỉ (Ảnh: AP).

Hơn 100 cảnh sát Bỉ đã được huy động để giải tán đám đông quá khích (Ảnh: AP).

Phát ngôn viên cảnh sát Brussels, Ilse Van de Keere cho biết: "Cảnh sát đã được huy động đến sau khi một người bị thương ở mặt trong vụ bạo loạn".

Các báo cáo cho biết khoảng 50 người đã tấn công đồn cảnh sát Liege Droixhe vào khoảng 18h10 (giờ châu Âu) sau trận đấu, đập vỡ cửa sổ và làm hư hỏng các phương tiện của cảnh sát. Các cửa hàng cũng đã bị phá hủy trong các cuộc bạo động đầy bạo lực.

Cảnh sát Bỉ đã bắt giữ hàng chục kẻ quá khích trong vụ bạo loạn. Thị trưởng Brussels, Philippe Close đã lên án bạo lực và cảnh báo người dân không đến trung tâm thành phố vào thời điểm này.

"Tôi mạnh mẽ lên án các sự cố xảy ra chiều nay", ông Philippe Close nói. "Cảnh sát sẽ hành động mạnh mẽ. Vì vậy, tôi khuyên những người hâm mộ không nên đến trung tâm thủ đô. Cảnh sát đang làm mọi thứ có thể để duy trì trật tự công cộng".

Màn trình diễn chói sáng của Morocco trước tuyển Bỉ tại World Cup 2022 được cho là nguyên nhân của cuộc bạo loạn tại Brussels (Ảnh: Getty).

"Những kẻ bạo loạn đã sử dụng vật liệu pháo hoa, đạn, gậy và phóng hỏa trên đường cao tốc công cộng. Ngoài ra, một nhà báo đã bị thương ở mặt do pháo hoa. Chính vì những lý do này mà cảnh sát đã quyết định tiến hành can thiệp, với việc triển khai vòi rồng và sử dụng hơi cay", một phát ngôn viên cảnh sát Brussel cho biết thêm.

Trận thua trước Morocco là một thất bại lớn của tuyển Bỉ tại World Cup 2022. Những người hâm mộ có nguồn gốc nhập cư Morocco đã tổ chức ăn mừng ở nhiều thành phố của Bỉ.

Gần 20% trong số hơn 11,5 triệu người Bỉ có nguồn gốc nước ngoài, với khoảng 500.000 người gốc Morocco. Họ tạo nên dân số ngoài EU lớn nhất tại Bỉ và là một trong những cộng đồng người Morocco lớn nhất.

Trận thua này khiến tuyển Bỉ đứng trước nguy cơ bị loại nếu tiếp tục để thua Croatia ở lượt đấu cuối vòng bảng. Trong trường hợp hòa, tuyển Bỉ sẽ phải phụ thuộc vào kết quả trận đấu giữa Morocco với Canada để hy vọng giành vé vào vòng 1/8 World Cup 2022.