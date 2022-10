Báo Indonesia bàng hoàng về vụ bạo loạn, khiến hàng trăm người thiệt mạng

Như đã biết, sau trận đấu giữa Arema FC và Persebaya Surabaya ở sân Kanjuruhan, hàng nghìn người hâm mộ đã ồ ạt lao xuống sân, tạo nên màn ẩu đả kinh hoàng. Lực lượng cảnh sát quá mỏng, không thể ngăn chặn được tình hình.

Vụ bạo loạn ở sân Kanjuruhan khiến 127 người thiệt mạng được đánh giá là một trong những thảm kịch lớn nhất của thế giới bóng đá (Ảnh: Bola).

Nguồn tin từ tờ Bola cho biết, 127 người đã thiệt mạng (có nguồn tin cho rằng con số đã lên tới 153 người) và 180 người đã nhập viện sau vụ bạo loạn. Trong đó, không ít người đã phải nhập viện vì dính hơi cay từ phía cảnh sát, nhằm giải tán đám đông.

Sau khi bị bắn hơi cay, không ít kẻ quá khích đã chuyển mục tiêu tấn công sang cảnh sát. Họ thậm chí đã lật nhiều xe cảnh sát ngay trong sân vận động.

Vụ bạo loạn này thực sự là cú sốc với nền bóng đá Indonesia. Trong những năm qua, bóng đá xứ Vạn đảo đã không ít lần "tổn thương" vì tình trạng bạo lực ở sân bóng.

Báo Indonesia cho rằng cảnh sát đã làm sai quy định khi bắn hơi cay lên khán đài để giải tán đám đông (Ảnh: Bola).

Bình luận về vấn đề này, tờ Bola cho rằng vụ bạo loạn ở sân Kanjuruhan là một trong những thảm họa lớn nhất trong lịch sử túc cầu. Họ nêu ra hàng loạt thảm kịch khác như vụ bạo loạn ở Estadio Nacional (Peru, 328 người thiệt mạng), thảm họa tại sân Accra (Ghana, 126 người thiệt mạng), thảm họa Hillsborough (Anh, 96 người thiệt mạng).

Bên cạnh đó, tờ Bola còn đặt câu hỏi về việc cảnh sát có làm đúng nhiệm vụ hay không khi xịt hơi cay vào đám đông hung hãn, dẫn tới tình trạng trở nên tồi tệ hơn. Tờ báo này viết: "Việc giải tán đám đông bằng hơi cay không được FIFA cho phép. Tại điều 19 khoản B về quy định an toàn và an ninh ở sân vận động, lực lượng an ninh không được phép sử dụng súng hay hơi cay".

Tờ Suara bình luận: "Bi kịch ở sân Kanjuruhan khiến cả đất nước chìm trong bầu không khí tang tóc". Trong đó, tờ báo này dẫn lời của chuyên gia Frans Watu cho rằng Ban tổ chức sân đã không chú ý tới vấn đề an toàn ở trận derby Đông Java.

Đám đông hung hãn đã đốt cháy và lật nhiều xe cảnh sát ngay trong sân vận động (ảnh: Suara).

Ông Frans Watu chia sẻ: "Nỗi đau mà chúng ta trải qua quá lớn. Theo tôi được biết, Ban tổ chức đã bán tới 40.000 vé trong khi chỉ chuẩn bị vấn đề an ninh đáp ứng cho 25.000 người. Họ không tính toán tới vấn đề kỹ thuật. Bên cạnh đó, việc cảnh sát bắn hơi cay lên khán đài trái với quy định của FIFA. Điều này càng khiến cho tình trạng hoảng loạn lan rộng. Thảm kịch này ảnh hưởng quá lớn tới bóng đá Indonesia. FIFA chắc chắn sẽ vào cuộc điều tra".

Tờ Bola Sport thừa nhận bóng đá Indonesia sẽ bị ảnh hưởng lớn trong tương lai vì không đảm bảo được vấn đề an ninh: "Đây là ngày mà chúng ta không thể quên. Một thảm kịch xảy ra ở Kanjuruhan.

Sau khi để xảy ra vụ bạo loạn, CLB Arema và Liên đoàn bóng đá Indonesia đang đối diện với án phạt rất nặng. Trong đó, Indonesia có thể bị FIFA tước quyền đăng cai giải U20 thế giới năm 2023. Bên cạnh đó, đội tuyển Indonesia có thể bị cấm thi đấu trên một vài sân vận động. Trong thời gian tới, FIFA sẽ tổ chức cuộc họp bất thường về vụ này".