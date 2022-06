Báo Hàn Quốc ca ngợi phép thuật của HLV Gong Oh Kyun

Kịch bản nào giúp U23 Việt Nam giành vé đi tiếp

U23 Việt Nam đã xuất sắc cầm hòa U23 Hàn Quốc ở lượt trận thứ hai bảng C giải U23 châu Á. Điều đáng nói, đây mới là lần đầu tiên, U23 Việt Nam có điểm trước đội đương kim vô địch giải đấu.

HLV Gong Oh Kyun đang dần giúp U23 Việt Nam "thay da đổi thịt" (ảnh: Duy Hiếu).

Trong đó, công lao lớn thuộc về HLV Gong Oh Kyun. Mặc dù mới làm việc ở đội U23 Việt Nam trong thời gian ngắn nhưng HLV người Hàn Quốc đã thổi làn gió mới vào đội bóng. Báo Hàn Quốc cũng ấn tượng với "phép thuật" của HLV Gong Oh Kyun.

TờFootballistt có bài viết: "Người kế nhiệm HLV Park Hang Seo ở U23 Việt Nam, HLV Gong Oh Kyun khiến nhiều người ngưỡng mộ".

Trong bài viết, tác giả nhấn mạnh: "Trong những năm qua, HLV Park Hang Seo đã dẫn dắt cả đội tuyển Việt Nam lẫn đội U23 Việt Nam. Tuy nhiên, sau SEA Games 31, ông đã xin rút lui ở đội trẻ, để tập trung vào đội tuyển quốc gia.

HLV Gong Oh Kyun là cựu cầu thủ ở Hàn Quốc và từng nhận nhiều nhiệm vụ ở các lứa trẻ Hàn Quốc, đặc biệt là khi giúp đội U20 giành vị trí á quân ở giải U20 thế giới. Trong đội hình U23 Hàn Quốc ở thời điểm này, có nhiều người là học trò của HLV Gong Oh Kyun như Koo Jae Hyeon, Choi Jun, Oh Se Hun, Cho Young Wook và Lee Kyu Hyuk, Lee Kang In và Kim Joo Seong. Với khả năng lãnh đạo xuất sắc và thân thiện, ông luôn được các học trò yêu mến.

Trong trận đấu hôm qua, HLV Gong Oh Kyun đã sử dụng sơ đồ 4-4-2 để ngăn chặn lối chơi tấn công của U23 Hàn Quốc. Điều đó khiến cho đội bóng lâm vào bế tắc trong suốt hiệp 1. U23 Việt Nam không có nhiều pha phản công nhưng mức độ sát thương rất cao. Thậm chí, họ còn đẩy U23 Hàn Quốc vào thế khó khi Lee Jin Yong nhận thẻ đỏ và sau đó bị U23 Việt Nam gỡ hòa.

U23 Việt Nam đã chơi một trận đấu hay trước U23 Hàn Quốc (Ảnh: AFC).

Tài năng của HLV Gong Oh Kyun đã được thể hiện trong trận đấu với U23 Hàn Quốc. Mặc dù vậy, ông cần giúp cho U23 Việt Nam thắng U23 Malaysia ở lượt trận cuối, mới hy vọng giành vé vượt qua vòng bảng".

Trong khi đó, tờ News Nate nhấn mạnh: "HLV Gong Oh Kyun đã làm được điều mà HLV Park Hang Seo không làm được, đó là có điểm trước U23 Hàn Quốc. Đội bóng của HLV Hwang Sun Hong đáng ra phải chiến thắng nhưng lại bị chặn lại bởi phép thuật của HLV Gong Oh Kyun.

Chính trận hòa này đã đẩy U23 Hàn Quốc vào thế khó khi phải tử chiến với U23 Thái Lan trong lượt đấu cuối cùng. Ngược lại, U23 Việt Nam cùng HLV Gong Oh Kyun có thể làm nên chuyện nếu thắng U23 Malaysia trong trận đấu cuối ở vòng bảng".

Ở lượt đấu cuối cùng diễn ra vào 20h00 ngày 8/6, U23 Việt Nam sẽ đối đầu với U23 Malaysia, còn U23 Hàn Quốc gặp U23 Thái Lan.