Báo Đông Nam Á tự hào với chiến thắng của tuyển nữ Philippines

Việc Philippines đánh bại đồng chủ nhà New Zealand 1-0 vào chiều 25/7, được đánh giá là bất ngờ lớn nhất từ đầu World Cup 2023 đến giờ. Sau trận đấu này, nhiều tờ báo ở Đông Nam Á bày tỏ hy vọng Philippines vượt qua được vòng bảng.

Nhật báo tiếng Anh hàng đầu Malaysia New Straits Times viết: "Philippines đánh bại đội đồng chủ nhà New Zealand để có chiến thắng đầu tiên tại đấu trường World Cup".

Philippines tạo bất ngờ lớn khi đánh bại New Zealand tại World Cup (Ảnh: Reuters).

"Bàn thắng được ghi ở phút 24 của Philippines (do công của Bolden) làm choáng váng khán giả chủ nhà. Trong trận đấu này, Philippines là đội chơi tốt hơn, cho dù họ kém đối thủ đến 20 bậc trên bảng xếp hạng FIFA (Philippines hạng 46, New Zealand hạng 26)" - tờ New Straits Times viết thêm.

Thậm chí, theo tờ nhật báo của Malaysia, Philippines hoàn toàn có thể thắng đậm hơn, nếu như họ tận dụng tốt các cơ hội ghi bàn mà họ tạo được.

New Straits Times cho biết: "Tỷ số có thể là 2-0 cho Philippines, nếu như tiền đạo Katrina Guillou bên phía đội này sút trúng đích ở cơ hội mà cô có được trước khi hiệp một kết thúc".

"Ở cuối trận, New Zealand cố gắng dồn ép Philippines để tìm kiếm bàn gỡ hòa, nhưng không thể vượt qua hàng thủ của đội bóng Đông Nam Á" - vẫn là những dòng được viết trên tờ New Straits Times.

Một tờ báo khác của Malaysia là The Star lên tiếng: "Đội tuyển nữ Philippines khiến đội đồng chủ nhà New Zealand choáng váng, với chiến thắng mà Philippines vừa giành được tại Wellington".

Philippines đứng trước cơ hội vượt qua vòng bảng (Ảnh: Reuters).

"Philippines không những giành được chiến thắng đầu tiên ở đấu trường World Cup, mà còn nuôi hy vọng vượt qua vòng bảng giải đấu này. Bàn thắng của tiền đạo Bolden cũng là pha ghi bàn đầu tiên của Philippines ở đấu trường World Cup" - The Star thông tin thêm.

Sau trận đấu, tờ báo của Malaysia dẫn lời thủ môn Olivia McDaniel bên phía Philippines: "Trận thắng rất ý nghĩa với chúng tôi. Chúng tôi không cúi đầu ở đấu trường này. Toàn đội biết mình vừa làm được những gì".

Ngay đến tờ Siam Sport của Thái Lan, vốn từ đầu World Cup 2023 đến giờ rất ít đưa tin về giải, cũng không thể giấu được cảm xúc sau chiến thắng của Philippines trước New Zealand.

Tờ nhật báo thể thao hàng đầu xứ sở Chùa Vàng chạy tít: "Bóng đá nữ Philippines đánh bại đội đồng chủ nhà New Zealand để có chiến thắng lịch sử tại World Cup".

"Đội tuyển nữ Philippines đã làm nên tên tuổi của họ trên đấu trường thế giới. Về phía New Zealand, họ chiếm ưu thế về thế trận, nhưng họ không thể nào xuyên thủng được hàng thủ Philippines.

Philippines cũng trở thành quốc gia thứ hai tại Đông Nam Á giành chiến thắng ở đấu trường World Cup, sau đội tuyển nữ Thái Lan năm 2015" - tờ Siam Sport tự hào cho biết.

Nếu đánh bại Na Uy trong trận đấu diễn ra ngày 30/7 tới đây, trong khuôn khổ bảng A, Philippines sẽ giành vé vào vòng 1/8, trở thành đội bóng đầu tiên của Đông Nam Á vượt qua vòng bảng một kỳ World Cup.